Pamela López habló sobre la posible convivencia de sus hijos con Christian Cueva y su actual pareja, Pamela Franco, y se mostró firme en su negativa.

Pamela López responde si permitirá que sus hijos se reúnen con Cueva y Pamela Franco | Composición: Wapa / Captura de pantalla

Pamela López responde si permitirá que sus hijos se reúnen con Cueva y Pamela Franco | Composición: Wapa / Captura de pantalla

Pamela López sorprendió con su reacción tras ser consultada sobre la posibilidad de que Christian Cueva se reúna con sus hijos en compañía de Pamela Franco. La exesposa del futbolista expuso su postura en televisión nacional, dejando en claro cuáles son sus prioridades como madre.

Pamela López responde si dejará que Christian Cueva se reúna con sus hijos y Pamela Franco

Durante la última edición de ‘Magaly TV La Firme’, Pamela López abordó un tema delicado: la posibilidad de que sus hijos convivan con Christian Cueva y su actual pareja, Pamela Franco. La respuesta de la exesposa del futbolista fue tajante: “No, en este momento no es posible”, expresó sin dejar espacio a dudas.

López, hoy convertida en influencer, explicó que la situación no es viable porque los menores todavía no han recibido una explicación clara sobre la partida de su padre del hogar. “Se mueren por tocarles el tema de por qué se fue”, comentó, revelando el fuerte impacto emocional que ha tenido la separación en sus hijos.

Ante la consulta directa de Magaly Medina sobre cómo se manejaría la convivencia con Pamela Franco, López fue firme en su postura: no hay condiciones para que eso ocurra ahora. Su prioridad, aseguró, es proteger el bienestar de los niños y marcar límites claros tras la ruptura con Cueva.

Por su parte, el futbolista atraviesa un proceso de terapia psicológica para enfrentar las consecuencias de la separación y definir cómo reconstruir el vínculo con sus hijos. López señaló que prefiere esperar a que culmine este proceso antes de tomar decisiones. “Esperemos (que la terapia ayude)”, indicó, resaltando que aún quedan temas sensibles por resolver, entre ellos la explicación pendiente a los menores sobre el distanciamiento familiar.

¿Cómo se llaman actualmente Christian Cueva y Pamela López?

En la conversación, Pamela López reveló cómo es su trato actual con Christian Cueva, padre de sus hijos. Según explicó, la comunicación se mantiene estrictamente en el ámbito familiar y no trasciende más allá de los temas relacionados con los menores.

“Su comunicación es muy puntual, nos referimos como Sra. López y Sr. Cueva, obviamente no son sus palabras, no hay forma que él las redacte”, relató la influencer.

Este distanciamiento, detalló, responde a los conflictos vividos en los últimos meses y a la necesidad de preservar la estabilidad emocional de los niños tras la ruptura.