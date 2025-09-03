Wapa.pe
Temblor en Perú hoy, 2 de setiembre: horario y epicentro del último sismo, según IGP

Pamela López 'explota' y acusa a Cueva de dejar a su hija de 6 años al cuidado de un desconocido: "No hizo las cosas bien"

Christian Cueva enfrenta críticas tras la denuncia de su expareja, Pamela López, quien asegura que dejó a su hija de seis años con un desconocido mientras iba a almorzar.

    El regreso de Christian Cueva al Perú no solo trajo consigo reencuentros familiares, sino también nuevos cuestionamientos. Pamela López denunció que el jugador habría mostrado negligencia al dejar a su hija de seis años bajo la custodia de una persona extraña. La situación fue expuesta públicamente y ha provocado gran indignación en la expareja del futbolista.

    wapa.pe

    Pamela López denuncia descuido de Christian Cueva con su hija de 6 años

    El retorno de Christian Cueva al Perú trajo consigo nuevas polémicas familiares. El mediocampista de la selección peruana se reunió con sus hijos en una salida organizada con autorización de su aún esposa, Pamela López. Sin embargo, lo que parecía un momento de unión terminó en controversia debido a una situación que generó gran malestar en la madre de los pequeños.

    Durante su participación en ‘Magaly TV, la firme’, Pamela López contó que el jugador cometió un grave error en el cuidado de su hija menor. Según relató, Cueva habría dejado a la niña de seis años bajo la supervisión de una persona desconocida mientras se dirigía a almorzar y luego recoger a su otro hijo. "Hoy día sí me incomodó, porque no hizo las cosas bien, no se coordinó bien", expresó con evidente molestia.

    La empresaria y creadora de contenido explicó que fue su propia hija quien le narró lo sucedido. "Mis hijos salen en horarios distintos. Recogió a la más chiquitita, se fue a almorzar, la dejó con un desconocido mientras recogía al segundo. Eso es lo que me cuenta mi hija", añadió.

    Frente a este tipo de episodios, Pamela aseguró que siempre solicita la presencia de una nana de confianza para evitar cualquier riesgo cuando sus hijos están con Cueva. "Claro, son pequeños. Está chiquita, tiene 6 años, pero gracias a Dios me cuenta todo. Me dijo que estaba con un desconocido y que papá le dijo que la espere con él porque estaba almorzando", puntualizó.

    wapa.pe

    Pamela López responde sobre posible salida de sus hijos con Christian Cueva y Pamela Franco

    Durante su reciente entrevista en el programa de Magaly Medina, Pamela López fue consultada sobre un tema que genera gran interés: si permitiría que Christian Cueva comparta salidas con sus hijos acompañado de Pamela Franco. La empresaria no dudó en responder de manera tajante: “No, en este momento no es posible”.

    La aún esposa del futbolista explicó que, hasta ahora, Cueva no ha podido aclarar a los pequeños el motivo de su alejamiento familiar. “Se mueren por tocarles el tema de por qué se fue”, sostuvo.

    López también señaló que el volante de la selección peruana viene recibiendo ayuda profesional, lo que podría influir en sus futuras decisiones. “Está llevando una terapia psicológica y va tomar la mejor decisión, esperemos”, puntualizó.

