Piero Arenas reaccionó enérgicamente contra Magaly Medina en una transmisión en vivo por Kick. El streamer la acusó de difamación y amenazó con una carta notarial.

Piero Arenas sorprendió tras su encendida reacción contra Magaly Medina. El exchico reality utilizó una transmisión en vivo en Kick para responder a los comentarios de la conductora de espectáculos y lanzó advertencias que generaron polémica. Sus palabras no pasaron desapercibidas y cientos de cibernautas compartieron fragmentos del directo.

Piero Arenas acusa a Magaly Medina y la amenaza con enviarle una carta notarial

Piero Arenas arremetió contra Magaly Medina luego de que la conductora se refiriera a él en su programa ‘Magaly TV, la firme’. El exintegrante de ‘Esto es Guerra’ reaccionó a los comentarios de la presentadora en una transmisión en vivo de Kick donde se mostró molesto por las palabras de la popular ‘Urraca’.

“Quiero decir a la señora Magaly que se retracte (…) Me da cólera porque de verdad ella me difama. Magaly deja de estar difamándome, de verdad, de todo corazón”, comenzó diciendo en el en vivo que se hizo viral en redes sociales.

Lo que más sorprendió fue el comentario que este mandó, haciendo una acusación en contra de la periodista: “Yo sé que en algún momento quisiste tener algo conmigo y yo no pude darte esa oportunidad. Te pido perdón ahora, pero por favor, evita estar hablando de mí", añadió.

Finalmente, este advirtió a Medina con enviarle una carta notarial, comentario que causó la risa en los cibernautas, quienes parecen habérselo tomado en broma: "Si no te voy a mandar tu carta notarial y yo sí soy como Farfán, como Paolo Guerrero, yo soy de monedas, a mí tú nada más...yo te devuelvo, yo no tengo pena, no tengo plata", sentenció. En otra parte de la transmisión se escuchó: "Le vamos a dar una hora para que se rectifique, porque si no vamos a sacar unos videítos, unas fotitos".

¿Cuál fue el comentario que causó molestia en Piero Arenas?

En la reciente edición de ‘Magaly TV, la firme’, Magaly Medina se refirió a Flavia López, la nueva Miss Grand Perú, asegurando que esta se había dado a conocer en los streaming de Patricio Parodi y Piero Arenas, a quienes tildó de “malcriadazos”.