Susana Alvarado regresó a las redes tras accidente en Chiclayo, sorprendiendo con un video que desata rumores sobre su vida amorosa.

Después de preocupar a sus fans por el incidente con un dron durante su presentación en Chiclayo, Susana Alvarado volvió a mostrarse activa en plataformas digitales. La integrante de Corazón Serrano decidió regresar con un contenido inesperado que rápidamente captó la atención del público. Su video levantó rumores sobre lo que atraviesa en el plano amoroso.

Susana Alvarado reaparece tras accidente y manda fuerte mensaje

La cantante de Corazón Serrano reapareció en sus redes sociales, luego de que este último fin de semana sufriera un fuerte accidente durante su concierto en Chiclayo.

La joven artista compartió un TikTok cantando una canción con letras que llamaron la atención, pues dio pie a especulaciones sobre su verdadero estatus sentimental tras iniciar una relación con Paco Bazán.

"Te haces la víctima, pero no cuentas toda la verdad, decías que era la única, el amor de tu vida, pero en tu lista yo era una más. Hiciste que te quiera de tal manera que sentía morir faltándome tu amor, bien sabes que jugabas con mi cariño", se le escucha cantar para publicar en su perfil.

Sin embargo, esa sería la promoción de su tema ‘Traicionera’, el cual canta junto a Américo y que está en el lugar número 2 en tendencias en YouTube.

Paco Bazán se deja ver más enamorado de Susana Alvarado

Paco Bazán sorprendió al compartir mensajes llenos de amor en su cuenta de Instagram. El conductor de ‘El deportivo en otra cancha’ con el propósito de dejar en claro que su relación con la cantante va de viento en popa.