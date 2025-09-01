El 'Mundial de Desayunos' de Ibai Llanos volvió a remecer a Latinoamérica, con Perú ganando a Ecuador gracias al pan con chicharrón, en un duelo entre platos típicos.

El ‘Mundial de Desayunos’ de Ibai Llanos volvió a despertar pasiones en Latinoamérica con un reñido duelo entre Perú y Ecuador. El enfrentamiento gastronómico reunió millones de votos y tuvo como ganador al tradicional pan con chicharrón, que se impuso al bolón de bistec encebollado. Sin embargo, la derrota no fue bien recibida en el país vecino y un presentador ecuatoriano terminó desatando la polémica con sus comentarios en televisión.

El torneo virtual de desayunos que organiza Ibai Llanos continúa encendiendo pasiones en Latinoamérica. En los cuartos de final, Perú y Ecuador se enfrentaron con sus platos típicos y el resultado terminó en una verdadera batalla digital: el pan con chicharrón peruano logró imponerse al bolón de bistec encebollado ecuatoriano gracias a la votación del público.

Sin embargo, la derrota no cayó nada bien en Ecuador. Un presentador de televisión expresó su molestia en vivo y sus palabras rápidamente se viralizaron en redes sociales.

En un video difundido por elcanaldfutbol en TikTok, el conductor menospreció la propuesta peruana al calificarla de forma despectiva. “No puede ser que al bolón de bistec y encebollado lo elimine un pan con cuero y tamal”, dijo entre risas y con evidente incomodidad por el resultado.

El comunicador no se detuvo ahí y pidió apoyo para que su país pudiera revertir la situación, aunque ya era demasiado tarde. “Así que todos a botar en las redes de Ibai. No puede ser que el bolón, que es tan rico, que es tan contundente, con huevito, con bistec, se combina en este caso con el encebollado, es realmente descomunal. Por un pan con cuero y tamal no podemos quedar eliminados”, añadió en su llamado a los televidentes.

Aunque admitió su gusto por la cocina nacional, dejó en claro que no compartía que este plato avance en la competencia. “La comida peruana me encanta, lo amo, es riquísima, pero un pan con cuero, no”, recalcó.

Un duelo histórico en el torneo

La contienda entre Perú y Ecuador ha sido la más ajustada del ‘Mundial de Desayunos’. Según informó Ibai Llanos, la votación cerró el 1 de septiembre con un margen mínimo: 8.161.000 votos para Perú frente a 7.858.000 para Ecuador.