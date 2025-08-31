Wapa.pe
ES OFICIAL | Esta es la importante noticia para todos los que esperan el retiro AFP 2025

Este es el bocadillo que superó al pan con chicharrón como el mejor desayuno del mundo, según Taste Atlas 2025

El pan con chicharrón compite en el Mundial de Desayunos de Ibai Llanos, pero ya este platillo había quedado fuera del top 10 del ranking TasteAtlas 2025, pese a su enorme popularidad.

    El pan con chicharrón se ha convertido en la bandera del Perú en el torneo virtual de Ibai Llanos, donde compite contra el bolón verde de Ecuador. Sin embargo, pese a la euforia en redes sociales, el icónico desayuno peruano no logró posicionarse entre los primeros lugares del ranking internacional de TasteAtlas.

    Peruanos defienden al pan con chicharrón frente al bolón verde

    Los cuartos de final del Mundial de Desayunos, organizado por el streamer Ibai Llanos, tienen al Perú en vilo. Miles de usuarios se han movilizado en redes para respaldar al tradicional pan con chicharrón, sobre todo luego de su victoria frente a los chilaquiles de México.

    Aun así, la polémica no tardó en llegar: el emblemático plato nacional no figura en los primeros puestos del ranking Top 100 Breakfasts in the World 2025. Para muchos, esto representa una injusticia que no se condice con su popularidad ni con el reconocimiento global de la gastronomía peruana.

    Turquía se queda con el mejor desayuno del mundo

    Según TasteAtlas, el primer lugar lo ocupa Turquía, con su famoso kahvaltı, que obtuvo una puntuación de 4.8/5. Esta experiencia culinaria no es un plato único, sino un banquete que mezcla panes, quesos, aceitunas, huevos, börek, dulces como la baklava y el infaltable té turco.
    El propio nombre “kahvaltı” significa literalmente “antes del café”, reflejando la tradición otomana de disfrutarlo antes de la primera infusión del día.

    ¿En qué lugar quedó el pan con chicharrón?

    El clásico peruano, que combina chicharrón crocante, camote frito y salsa criolla en pan recién horneado, se ubicó en el puesto 19 del ranking mundial. Una posición respetable, pero lejos del top 5.
    En el ámbito sudamericano, solo Brasil logró colarse en el top 10 gracias a su popular pão de queijo, convertido en emblema de Minas Gerais.

    El sabor que representa al Perú

    A pesar de los resultados, el pan con chicharrón sigue siendo parte esencial de la identidad peruana. No hay domingo sin su presencia en la mesa familiar ni restaurante criollo que no lo ofrezca. Como señalan los usuarios en redes: “No importa el ranking, el chicharrón siempre será nuestro campeón”.

    SOBRE EL AUTOR:
    Este es el bocadillo que superó al pan con chicharrón como el mejor desayuno del mundo, según Taste Atlas 2025
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

