El pan con chicharrón compite en el Mundial de Desayunos de Ibai Llanos , pero ya este platillo había quedado fuera del top 10 del ranking TasteAtlas 2025 , pese a su enorme popularidad.

El pan con chicharrón se ha convertido en la bandera del Perú en el torneo virtual de Ibai Llanos, donde compite contra el bolón verde de Ecuador. Sin embargo, pese a la euforia en redes sociales, el icónico desayuno peruano no logró posicionarse entre los primeros lugares del ranking internacional de TasteAtlas.

Peruanos defienden al pan con chicharrón frente al bolón verde

Los cuartos de final del Mundial de Desayunos, organizado por el streamer Ibai Llanos, tienen al Perú en vilo. Miles de usuarios se han movilizado en redes para respaldar al tradicional pan con chicharrón, sobre todo luego de su victoria frente a los chilaquiles de México.

Aun así, la polémica no tardó en llegar: el emblemático plato nacional no figura en los primeros puestos del ranking Top 100 Breakfasts in the World 2025. Para muchos, esto representa una injusticia que no se condice con su popularidad ni con el reconocimiento global de la gastronomía peruana.

Turquía se queda con el mejor desayuno del mundo

Según TasteAtlas, el primer lugar lo ocupa Turquía, con su famoso kahvaltı, que obtuvo una puntuación de 4.8/5. Esta experiencia culinaria no es un plato único, sino un banquete que mezcla panes, quesos, aceitunas, huevos, börek, dulces como la baklava y el infaltable té turco.

El propio nombre “kahvaltı” significa literalmente “antes del café”, reflejando la tradición otomana de disfrutarlo antes de la primera infusión del día.

¿En qué lugar quedó el pan con chicharrón?

El clásico peruano, que combina chicharrón crocante, camote frito y salsa criolla en pan recién horneado, se ubicó en el puesto 19 del ranking mundial. Una posición respetable, pero lejos del top 5.

En el ámbito sudamericano, solo Brasil logró colarse en el top 10 gracias a su popular pão de queijo, convertido en emblema de Minas Gerais.

El sabor que representa al Perú