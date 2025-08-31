Este es el bocadillo que superó al pan con chicharrón como el mejor desayuno del mundo, según Taste Atlas 2025Únete al canal de Whatsapp de Wapa
El pan con chicharrón se ha convertido en la bandera del Perú en el torneo virtual de Ibai Llanos, donde compite contra el bolón verde de Ecuador. Sin embargo, pese a la euforia en redes sociales, el icónico desayuno peruano no logró posicionarse entre los primeros lugares del ranking internacional de TasteAtlas.
Peruanos defienden al pan con chicharrón frente al bolón verde
Los cuartos de final del Mundial de Desayunos, organizado por el streamer Ibai Llanos, tienen al Perú en vilo. Miles de usuarios se han movilizado en redes para respaldar al tradicional pan con chicharrón, sobre todo luego de su victoria frente a los chilaquiles de México.
LEE MÁS: ALERTA | Retiran café de supermercados en todo el país tras detectarse fragmentos de vidrio
Aun así, la polémica no tardó en llegar: el emblemático plato nacional no figura en los primeros puestos del ranking Top 100 Breakfasts in the World 2025. Para muchos, esto representa una injusticia que no se condice con su popularidad ni con el reconocimiento global de la gastronomía peruana.
Turquía se queda con el mejor desayuno del mundo
Según TasteAtlas, el primer lugar lo ocupa Turquía, con su famoso kahvaltı, que obtuvo una puntuación de 4.8/5. Esta experiencia culinaria no es un plato único, sino un banquete que mezcla panes, quesos, aceitunas, huevos, börek, dulces como la baklava y el infaltable té turco.
El propio nombre “kahvaltı” significa literalmente “antes del café”, reflejando la tradición otomana de disfrutarlo antes de la primera infusión del día.
¿En qué lugar quedó el pan con chicharrón?
El clásico peruano, que combina chicharrón crocante, camote frito y salsa criolla en pan recién horneado, se ubicó en el puesto 19 del ranking mundial. Una posición respetable, pero lejos del top 5.
En el ámbito sudamericano, solo Brasil logró colarse en el top 10 gracias a su popular pão de queijo, convertido en emblema de Minas Gerais.
NO TE PIERDAS: ES OFICIAL | Declaran feriado el 1 de septiembre en Perú: Conoce quienes tendrán día libre
El sabor que representa al Perú
A pesar de los resultados, el pan con chicharrón sigue siendo parte esencial de la identidad peruana. No hay domingo sin su presencia en la mesa familiar ni restaurante criollo que no lo ofrezca. Como señalan los usuarios en redes: “No importa el ranking, el chicharrón siempre será nuestro campeón”.