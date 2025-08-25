ES OFICIAL | Declaran feriado el 1 de septiembre en Perú: Conoce quienes tendrán día libre

El 1 de septiembre será feriado regional en Tacna. Entérate a quiénes aplica, qué actividades se realizarán y por qué es una fecha histórica.

Mediante una ordenanza regional se dispuso un feriado regional para este 1 de septiembre. | Composición Wapa.

El próximo 1 de septiembre de 2025 será un día especial para la región sur del país. El Gobierno Regional de Tacna declaró feriado regional no laborable para conmemorar los 100 años de la reincorporación de la provincia de Tarata al Perú.

¿Quiénes descansarán el 1 de septiembre?

La disposición, publicada en el diario El Peruano, detalla que el feriado aplica solo a trabajadores de instituciones públicas en todo el departamento de Tacna. Las entidades privadas, en cambio, no están obligadas a acatarlo, aunque podrían sumarse de manera voluntaria.

La Ordenanza Regional N.° 012-2025-CR/GOB.REG.TACNA precisa además que se trata de un día compensable, es decir, las horas no trabajadas deberán recuperarse posteriormente según lo disponga cada institución.

“Declarar feriado regional no laborable compensable para los trabajadores que laboran en las dependencias públicas […] en el ámbito territorial del departamento, el día 01 de setiembre de 2025 para conmemorarse el Centenario de la Reincorporación de la Provincia de Tarata al Perú”, indica el texto oficial.

¿Por qué se conmemora esta fecha?

El Consejo Regional de Tacna fundamentó la ordenanza en la trascendencia histórica que representa el 1 de septiembre de 1925, cuando Tarata fue reincorporada al territorio peruano tras décadas de tensiones posteriores a la Guerra del Pacífico.

El aniversario busca reforzar la identidad regional y el orgullo de los tacneños, al tiempo que se desarrollarán actividades culturales, cívicas y protocolares en la provincia y en distintas localidades.

Actividades programadas en la región

Durante la jornada, las oficinas estatales permanecerán cerradas. Sin embargo, se llevarán a cabo desfiles, ceremonias oficiales y encuentros culturales impulsados por el Gobierno Regional y autoridades locales.

Luis Torres Robledo, gobernador regional de Tacna, enfatizó que estas acciones buscan “fortalecer la memoria colectiva y unir a la ciudadanía en torno a una fecha que marcó la historia del sur del país”.

¿Se repetirá en próximos años?