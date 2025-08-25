ES OFICIAL | Estos peruanos podrán ser exonerados de la entrevista en la Embajada para la Visa si cumplen estas condiciones

La Embajada de Estados Unidos en Perú permitirá que algunos ciudadanos peruanos se libren del proceso de entrevista presencial consular para obtener la Visa .

Estos peruanos podrán ser exonerados de la entrevista en la Embajada para la Visa

La Embajada de Estados Unidos en Perú informó sobre una modificación en el proceso de trámite de visas que favorecerá a los peruanos a partir del 2 de septiembre de 2025. De acuerdo con el comunicado oficial, ciertos solicitantes podrán quedar libres de la entrevista consular presencial si cumplen con los requisitos determinados por las autoridades estadounidenses.

Según lo detallado, esta dispensa será válida para quienes soliciten visas diplomáticas u oficiales, en particular las categorías A-1 y A-2, destinadas a jefes de misión, diplomáticos, funcionarios consulares y sus familiares. También incluirá la visa C-3, dirigida a funcionarios del gobierno y sus acompañantes que deban transitar por Estados Unidos, así como las visas G-1 a G-4, correspondientes a representantes y empleados de organismos internacionales.

Entrevista en la Embajada

La medida contempla igualmente a ciudadanos peruanos que deseen renovar su visa B-1/B-2, empleada para viajes de turismo o negocios, dentro de los 12 meses posteriores al vencimiento de la anterior, siempre que esta haya tenido vigencia completa y la renovación se efectúe tras haber cumplido los 18 años.

No obstante, la exoneración queda sujeta a la decisión de los funcionarios consulares, quienes podrán requerir una entrevista presencial si lo consideran necesario para completar el proceso.

Entrevistas para menores de 14 y mayores de 79 años

Junto con las nuevas exoneraciones, también se estableció como requisito obligatorio la entrevista presencial para los solicitantes menores de 14 años y mayores de 79, medida que igualmente comenzará a regir el 2 de septiembre.