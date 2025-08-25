Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Maju Mantilla se enteró de su separación con el programa de Magaly, según productora

ES OFICIAL | Estos peruanos podrán ser exonerados de la entrevista en la Embajada para la Visa si cumplen estas condiciones

La Embajada de Estados Unidos en Perú permitirá que algunos ciudadanos peruanos se libren del proceso de entrevista presencial consular para obtener la Visa.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ES OFICIAL | Estos peruanos podrán ser exonerados de la entrevista en la Embajada para la Visa si cumplen estas condiciones
    Estos peruanos podrán ser exonerados de la entrevista en la Embajada para la Visa
    ES OFICIAL | Estos peruanos podrán ser exonerados de la entrevista en la Embajada para la Visa si cumplen estas condiciones

    La Embajada de Estados Unidos en Perú informó sobre una modificación en el proceso de trámite de visas que favorecerá a los peruanos a partir del 2 de septiembre de 2025. De acuerdo con el comunicado oficial, ciertos solicitantes podrán quedar libres de la entrevista consular presencial si cumplen con los requisitos determinados por las autoridades estadounidenses.

    Según lo detallado, esta dispensa será válida para quienes soliciten visas diplomáticas u oficiales, en particular las categorías A-1 y A-2, destinadas a jefes de misión, diplomáticos, funcionarios consulares y sus familiares. También incluirá la visa C-3, dirigida a funcionarios del gobierno y sus acompañantes que deban transitar por Estados Unidos, así como las visas G-1 a G-4, correspondientes a representantes y empleados de organismos internacionales.

    Entrevista en la Embajada
    Entrevista en la Embajada
    wapa.pe

    LEE MÁS: Obreros desentierran momia de 1,000 años en Lima: la llaman “maldita” por su aterrador aspecto

    La medida contempla igualmente a ciudadanos peruanos que deseen renovar su visa B-1/B-2, empleada para viajes de turismo o negocios, dentro de los 12 meses posteriores al vencimiento de la anterior, siempre que esta haya tenido vigencia completa y la renovación se efectúe tras haber cumplido los 18 años.

    VISA 2025
    VISA 2025

    No obstante, la exoneración queda sujeta a la decisión de los funcionarios consulares, quienes podrán requerir una entrevista presencial si lo consideran necesario para completar el proceso.

    Entrevistas para menores de 14 y mayores de 79 años

    Junto con las nuevas exoneraciones, también se estableció como requisito obligatorio la entrevista presencial para los solicitantes menores de 14 años y mayores de 79, medida que igualmente comenzará a regir el 2 de septiembre.

    Algunos peruanos manifestaron su disconformidad con esta disposición, ya que endurece los pasos para obtener una visa estadounidense y elimina la exención previa con la que contaban las personas en esos grupos de edad.

    SOBRE EL AUTOR:
    ES OFICIAL | Estos peruanos podrán ser exonerados de la entrevista en la Embajada para la Visa si cumplen estas condiciones
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    ES OFICIAL | Las dos universidades que cerrarán este agosto del 2025 tras NO lograr licenciamiento de Sunedu

    Resultados de La Tinka del domingo 22 de septiembre de 2024: MIRA AQUÍ las bolillas ganadoras

    Pronabec revela los papeles obligatorios para postular a Beca 18-2026

    Obreros desentierran momia de 1,000 años en Lima: la llaman “maldita” por su aterrador aspecto

    "Mi feliz matrimonio", capítulos ONLINE completos en ESPAÑOL LATINO: Aquí cómo ver el anime

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Boutique del Bonsai

    Precioso bonsái 3 modelos a elegir

    PRECIO

    S/ 18.90
    Comprar

    Salón Spa Gina

    Miraflores: Extensiones de pestañas y más

    PRECIO

    S/ 39.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;