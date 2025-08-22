Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Maju Mantilla se enteró de su separación con el programa de Magaly, según productora

Obreros desentierran momia de 1,000 años en Lima: la llaman “maldita” por su aterrador aspecto

Un hallazgo impacta Lima: una momia preincaica de un niño de 1,000 años de la cultura Chancay sale a la luz, desatando misterio y nuevas incógnitas.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Obreros desentierran momia de 1,000 años en Lima: la llaman “maldita” por su aterrador aspecto
    Descubren momia “maldita” de 1,000 años | Composición Wapa
    Obreros desentierran momia de 1,000 años en Lima: la llaman “maldita” por su aterrador aspecto

    Durante la instalación de tuberías en Lima, trabajadores de servicios públicos realizaron un hallazgo que dejó atónitos a todos: una momia preincaica de un niño de entre 10 y 15 años, que permaneció intacta durante mil años.

    Fue encontrada a casi cuatro pies de profundidad, en posición sentada y con mechones de cabello castaño aún visibles. Según el arqueólogo Jesús Bahamonde, el entierro y los objetos corresponden a un estilo cultural que se desarrolló entre los años 1000 y 1200.

    wapa.pe

    LEER MÁS: ES OFICIAL | Revelan lo peor que puede pasar por no pagar una deuda y 'estar' en Infocorp

    El sorprendente hallazgo de un niño momificado fue completamente accidental:

    El descubrimiento se produjo en el distrito de Puente Piedra, mientras los trabajadores ampliaban la red de gas natural. Esta zona, que antes se utilizaba con fines agrícolas, se ha transformado en un área residencial en los últimos años.

    A mediados de junio, el equipo primero desenterró el tronco de un árbol, que Bahamonde indicó que "actuó como señal de tumba", a unos 50 centímetros de profundidad. La momia, envuelta en un sudario, estaba ubicada a pocos metros del tronco, acompañada de objetos funerarios como platos de cerámica, ollas y jarras.

    Bahamonde añadió que "en algunos de estos cuencos y platos se hallaron restos de crustáceos, como cangrejos", lo que permitirá conocer la alimentación del niño. Algunas piezas de cerámica mostraban diseños geométricos y escenas de pescadores. La momia, orientada hacia el oeste y el mar, pertenecía a una comunidad de pescadores de la cultura Chancay.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: Aparece gran "bola de fuego" en cielo de Japón: la noche se hizo de día

    Hallazgo arqueológico en Lima revela riqueza histórica Chancay

    La civilización Chancay se desarrolló a lo largo de la costa peruana entre los años 1000 y 1500, antes de que el Imperio Inca expandiera su dominio en el siglo XV. Tras la llegada de los europeos en el siglo XVI, Lima ha evolucionado hasta convertirse en una ciudad moderna y próspera, con cerca de diez millones de habitantes.

    Por la riqueza histórica de la capital, compañías como Cálidda necesitan contar con arqueólogos que supervisen sus excavaciones. "Cada obra nos recuerda la importancia de proteger lo que yace bajo la superficie", señaló la empresa. Durante aproximadamente una década, Cálidda ha instalado tuberías de gas natural en la ciudad, encontrando restos arqueológicos que han sido preservados bajo la supervisión del Ministerio de Cultura de Perú.

    Según van Dalen, decano del Colegio de Arqueólogos de Perú y ajeno a esta excavación, "no es extraño hallar vestigios arqueológicos en la costa peruana, especialmente en Lima, donde se descubren entierros, tumbas y momias". Muchas momias se conservan naturalmente por el clima cálido, y las que fueron enterradas deliberadamente suelen colocarse sentadas, con las manos sobre el rostro.

    La momia hallada estaba envuelta en tela de algodón, acompañada de otros objetos que evidencian la riqueza cultural de la región. "En Lima, miles de años de historia están justo bajo nuestros pies", explicó Cecilia Camargo, arqueóloga de Cálidda. La información fue publicada por Smithsonian Magazine.

    SOBRE EL AUTOR:
    Obreros desentierran momia de 1,000 años en Lima: la llaman “maldita” por su aterrador aspecto
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    ES OFICIAL | Estas son las dos universidades que cerrarán este agosto del 2025 tras no lograr licenciamiento de Sunedu

    Salen a la luz las tres CARRERAS UNIVERSITARIAS que ya nadie debería estudiar porque desaparecerán, según la IA

    Retiro AFP 2025: Comisión de Economía tomaría decisión que impactará en todos los peruanos

    ALERTA MÁXIMA | Ordenan suspender los Labubus "asesinos" por ser un peligro mortal para los pequeños

    ALERTA en Perú: DANA ‘Oriana’ traerá lluvias, granizo y frío extremo en 8 regiones

    Lo más vistos en Ocio

    ¿Cuánto se paga por renovación de DNI este 2025? Revisa las tarifas y códigos de RENIEC

    15 Animes para adultos que encuentras en Crunchyroll

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    CIRCO ATLANTIKA

    CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

    PRECIO

    S/ 39.00
    Comprar

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

    PRECIO

    S/ 17.90
    Comprar

    CIRCO MONTECARLO

    CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;