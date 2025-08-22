Un hallazgo impacta Lima : una momia preincaica de un niño de 1,000 años de la cultura Chancay sale a la luz, desatando misterio y nuevas incógnitas.

Durante la instalación de tuberías en Lima, trabajadores de servicios públicos realizaron un hallazgo que dejó atónitos a todos: una momia preincaica de un niño de entre 10 y 15 años, que permaneció intacta durante mil años.

Fue encontrada a casi cuatro pies de profundidad, en posición sentada y con mechones de cabello castaño aún visibles. Según el arqueólogo Jesús Bahamonde, el entierro y los objetos corresponden a un estilo cultural que se desarrolló entre los años 1000 y 1200.

El sorprendente hallazgo de un niño momificado fue completamente accidental:

El descubrimiento se produjo en el distrito de Puente Piedra, mientras los trabajadores ampliaban la red de gas natural. Esta zona, que antes se utilizaba con fines agrícolas, se ha transformado en un área residencial en los últimos años.

A mediados de junio, el equipo primero desenterró el tronco de un árbol, que Bahamonde indicó que "actuó como señal de tumba", a unos 50 centímetros de profundidad. La momia, envuelta en un sudario, estaba ubicada a pocos metros del tronco, acompañada de objetos funerarios como platos de cerámica, ollas y jarras.

Bahamonde añadió que "en algunos de estos cuencos y platos se hallaron restos de crustáceos, como cangrejos", lo que permitirá conocer la alimentación del niño. Algunas piezas de cerámica mostraban diseños geométricos y escenas de pescadores. La momia, orientada hacia el oeste y el mar, pertenecía a una comunidad de pescadores de la cultura Chancay.

Hallazgo arqueológico en Lima revela riqueza histórica Chancay

La civilización Chancay se desarrolló a lo largo de la costa peruana entre los años 1000 y 1500, antes de que el Imperio Inca expandiera su dominio en el siglo XV. Tras la llegada de los europeos en el siglo XVI, Lima ha evolucionado hasta convertirse en una ciudad moderna y próspera, con cerca de diez millones de habitantes.

Por la riqueza histórica de la capital, compañías como Cálidda necesitan contar con arqueólogos que supervisen sus excavaciones. "Cada obra nos recuerda la importancia de proteger lo que yace bajo la superficie", señaló la empresa. Durante aproximadamente una década, Cálidda ha instalado tuberías de gas natural en la ciudad, encontrando restos arqueológicos que han sido preservados bajo la supervisión del Ministerio de Cultura de Perú.

Según van Dalen, decano del Colegio de Arqueólogos de Perú y ajeno a esta excavación, "no es extraño hallar vestigios arqueológicos en la costa peruana, especialmente en Lima, donde se descubren entierros, tumbas y momias". Muchas momias se conservan naturalmente por el clima cálido, y las que fueron enterradas deliberadamente suelen colocarse sentadas, con las manos sobre el rostro.