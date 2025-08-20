Aparece gran "bola de fuego" en cielo de Japón: la noche se hizo de día

Aparece gran "bola de fuego" en cielo de Japón: la noche se hizo de díaÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
La tranquilidad de Kagoshima, en la isla de Kyushu, se vio interrumpida la noche del 19 de agosto cuando una intensa luz iluminó el firmamento. Eran exactamente las 23:08 horas cuando una “gran bola de fuego” atravesó el cielo, haciendo que por instantes pareciera pleno día.
Videos compartidos en redes sociales muestran cómo el fenómeno se tornó en una explosión de colores que iban del azul al verde, pasando por tonos amarillos, naranjas y hasta rojizos.
¿Cayó en tierra o en el mar?
Aunque el espectáculo visual dejó sin palabras a los testigos, aún no existe confirmación sobre si el objeto llegó a impactar en algún punto de tierra firme o en aguas cercanas. Lo que sí se sabe es que este tipo de avistamientos no es aislado: durante el 2023 y 2024 se han reportado escenas similares en países como Estados Unidos, Brasil y México.
Un cielo pintado de amanecer en plena noche
Las grabaciones permiten apreciar cómo la bola de fuego descendía mientras perdía brillo de manera progresiva, hasta desvanecerse por completo. “Por un momento, parecía que era de día”, describieron varios usuarios al compartir el fenómeno en sus redes.
Los cambios de color fueron tan intensos que algunos compararon la escena con un amanecer o un atardecer, aunque se trataba de plena medianoche en Japón.