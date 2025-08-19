Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
ES OFICIAL | Las dos universidades que cerrarán este agosto del 2025 tras no lograr licenciamiento de Sunedu

URGENTE | Plaza Vea anuncia CIERRE de sus tiendas este 21 de agosto: conoce el motivo detrás de esta decisión

La cadena de supermercados Plaza Vea sugiere a sus clientes planificar sus compras y recolecciones de pedidos online con anticipación ante este cierre temporal.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    URGENTE | Plaza Vea anuncia CIERRE de sus tiendas este 21 de agosto: conoce el motivo detrás de esta decisión
    Plaza Vea cerrará sus puertas | Composición: Wapa / Captura de pantalla
    URGENTE | Plaza Vea anuncia CIERRE de sus tiendas este 21 de agosto: conoce el motivo detrás de esta decisión

    Este jueves 21 de agosto, Plaza Vea modificará su horario de atención en todos sus locales a nivel nacional. La noticia ha generado atención entre los peruanos que frecuentan la cadena para sus compras semanales. Las tiendas cerrarán más temprano de lo habitual, por lo que se recomienda planificar las visitas con antelación.

    wapa.pe

    VER MÁS: ¿Cómo solicitar un crédito hipotecario en el Banco de la Nación? Aquí los requisitos para lograrlo y cumplir tu sueño

    ¿Por qué Plaza Vea cerrará antes este 21 de agosto en todo el Perú?

    Miles de familias peruanas acuden cada semana a supermercados como Plaza Vea para abastecerse de productos de primera necesidad. Sin embargo, este jueves 21 de agosto la cadena anunció que no atenderá en su horario regular, lo que ha generado sorpresa entre sus clientes.

    A través de un comunicado en sus redes sociales, Plaza Vea informó que ese día todas sus tiendas en el país cerrarán de manera anticipada debido a un evento interno de la empresa. La noticia no tardó en generar reacciones de incertidumbre entre los compradores.

    wapa.pe

    “El jueves 21 de agosto todas nuestras tiendas a nivel nacional cerrarán a las 8:30 p.m. por un evento interno. Le sugerimos planificar sus compras y recojo de pedidos online con anticipación”, señaló la marca en su mensaje oficial.

    Cabe precisar que, aunque el cierre se dará antes del horario habitual de las 10 de la noche, se trata únicamente de una medida temporal. Las operaciones de Plaza Vea volverán a la normalidad al día siguiente en todos sus locales.

    wapa.pe

    TE INTERESA: ¿Cómo acceder al pago del Subsidio de S/820 de EsSalud? Descubre así si eres beneficiada

    SOBRE EL AUTOR:
    URGENTE | Plaza Vea anuncia CIERRE de sus tiendas este 21 de agosto: conoce el motivo detrás de esta decisión
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Lo último en Wapa

    ALERTA MÁXIMA | Ordenan suspender los Labubus "asesinos" por ser un peligro mortal para los pequeños

    ALERTA en Perú: DANA ‘Oriana’ traerá lluvias, granizo y frío extremo en 8 regiones

    ES OFICIAL | Las dos universidades que cerrarán este agosto del 2025 tras no lograr licenciamiento de Sunedu

    ES OFICIAL | Estas son las carreras universitarias más requeridas en Perú ante la baja cantidad de egresados

    “Murió Nicolás Maduro”: Mhoni Vidente hace estremecedora predicción sobre Venezuela

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    B - Factory Lent

    Monturas Importadas de Lentes de Metal o Carey + Resina UV + Examen Visual y Más

    PRECIO

    S/ 39.90
    Comprar

    Vicky Salón & Spa

    Lifting de pestañas + planchado de cejas + perfilado + depilación de bozo

    PRECIO

    S/ 19.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;