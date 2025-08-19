La cadena de supermercados Plaza Vea sugiere a sus clientes planificar sus compras y recolecciones de pedidos online con anticipación ante este cierre temporal.

Este jueves 21 de agosto, Plaza Vea modificará su horario de atención en todos sus locales a nivel nacional. La noticia ha generado atención entre los peruanos que frecuentan la cadena para sus compras semanales. Las tiendas cerrarán más temprano de lo habitual, por lo que se recomienda planificar las visitas con antelación.

¿Por qué Plaza Vea cerrará antes este 21 de agosto en todo el Perú?

Miles de familias peruanas acuden cada semana a supermercados como Plaza Vea para abastecerse de productos de primera necesidad. Sin embargo, este jueves 21 de agosto la cadena anunció que no atenderá en su horario regular, lo que ha generado sorpresa entre sus clientes.

A través de un comunicado en sus redes sociales, Plaza Vea informó que ese día todas sus tiendas en el país cerrarán de manera anticipada debido a un evento interno de la empresa. La noticia no tardó en generar reacciones de incertidumbre entre los compradores.

“El jueves 21 de agosto todas nuestras tiendas a nivel nacional cerrarán a las 8:30 p.m. por un evento interno. Le sugerimos planificar sus compras y recojo de pedidos online con anticipación”, señaló la marca en su mensaje oficial.