¿Cómo solicitar un crédito hipotecario en el Banco de la Nación? Aquí los requisitos para lograrlo y cumplir tu sueño

Infórmate sobre los requisitos clave para acceder a un crédito de vivienda en Perú, que incluyen desde límites de edad hasta beneficios como tasas atractivas y cobertura de gastos, orientados a trabajadores y jubilados del sector público.

    El crédito hipotecario del Banco de la Nación está destinado a empleados y pensionistas del sector público en Perú. Este producto financiero permite tanto la compra de una vivienda como la transferencia de deudas hipotecarias desde otras entidades, bajo condiciones diseñadas para proteger al solicitante y al banco.

    El préstamo se otorga únicamente en soles y puede cubrir hasta el 90% del valor del inmueble, con un plazo máximo de 25 años para cancelarlo. Además, incluye la obligación de contratar seguros como el de desgravamen y el de todo riesgo, que aseguran la continuidad del pago en caso de imprevistos.

    Para acceder al financiamiento, los postulantes deben cumplir con requisitos relacionados con edad, ingresos y documentos del inmueble. Una de las consultas más frecuentes está vinculada con la edad máxima permitida para solicitar el crédito, así como con los beneficios que lo convierten en una opción competitiva en el mercado hipotecario.

    ¿Cuál es la edad límite para pedir un crédito hipotecario en el Banco de la Nación?

    El banco establece que los clientes no deben superar los 74 años y 6 meses al momento de cancelar la última cuota.

    Esto significa que tanto trabajadores activos como pensionistas pueden acceder al préstamo, siempre que cumplan con este límite de edad al finalizar el crédito. La edad mínima es de 18 años, lo que abre la posibilidad para que jóvenes profesionales accedan a su primera vivienda.

    Aunque el plazo puede llegar a 25 años, siempre se considera que el solicitante no rebase el límite de edad, garantizando así un esquema de pago viable y seguro.

    Beneficios del crédito hipotecario Banco de la Nación

    • Optar por este préstamo ofrece una serie de ventajas pensadas para facilitar la adquisición de vivienda a servidores públicos y jubilados:
    • Tasas de interés competitivas, en línea con el tarifario oficial de la entidad.
    • Plazos de hasta 25 años, que permiten cuotas más cómodas y accesibles.
    • Inclusión de gastos registrales, notariales y de tasación dentro del crédito, hasta por 1 UIT.
    • Financiamiento de hasta el 90% del valor de la propiedad, reduciendo el aporte inicial del cliente.
    • Pago automático de las cuotas mediante la cuenta de ahorros del solicitante.
    • Posibilidad de sumar ingresos del cónyuge o conviviente para ampliar la capacidad de endeudamiento.
    • Seguros obligatorios incluidos, como el de desgravamen y el de todo riesgo del inmueble.

    Requisitos para solicitar el crédito hipotecario

    • Los interesados deben presentar documentación personal y del inmueble, entre la que se encuentra:
    • Tarjeta Débito Multired Visa activa y DNI del titular y cónyuge.
    • Boletas de pago recientes: 2 del titular y 6 del cónyuge.
    • Constancia de nombramiento (para trabajadores) o resolución de cese (para pensionistas).
    • Partida de matrimonio certificada y sustento de ingresos adicionales, en caso de tenerlos.
    • Documentación de créditos vigentes, como cronogramas de pago o estados de cuenta.
    • Del inmueble: Certificado Registral Inmobiliario (CRI) de Sunarp, declaración jurada de autovalúo, impuesto predial cancelado y otros documentos que acrediten que la propiedad está regularizada.
    • El Banco de la Nación puede solicitar requisitos adicionales, pero cumplir con los básicos agiliza la aprobación.
    • Para más información, los interesados pueden acudir a cualquiera de las agencias del Banco de la Nación a nivel nacional.
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    ;