No todos celebran al mismo tiempo: El primer y el último país del mundo en recibir el Año Nuevo 2026

El país que da inicio a la Navidad 2025 se ubica en el huso horario UTC+14, mientras que el último en celebrarla se encuentra en el UTC-12. Uno de estos territorios mantiene una relación directa con Estados Unidos .

Cada año, la Navidad se celebra en todo el planeta, aunque no todos los países la reciben al mismo tiempo. Esta diferencia horaria se explica por la existencia de la Línea Internacional de Cambio de Fecha, que determina que algunos territorios sean los primeros en dar la bienvenida a la Nochebuena, mientras que otros deban esperar casi 24 horas más. En el extremo contrario, también hay lugares que figuran entre los últimos en sumarse a la festividad. Esta misma lógica se aplica para la celebración del Año Nuevo.

El país que inaugura la Navidad suele ser una pequeña nación insular del Pacífico, caracterizada por ubicarse en el huso horario más adelantado del mundo. En contraste, los festejos finales se registran en territorios vinculados a Estados Unidos. Sin embargo, existe un dato llamativo: Samoa, otro país del Pacífico, no siempre estuvo entre los primeros en celebrar esta fecha, aunque actualmente sí lo está.

¿Cuál es el primer país en celebrar la Navidad 2025?

Ubicada en el océano Pacífico, Kiribati es la primera nación del mundo en recibir la Navidad de 2025. Esto se debe a que se rige por el huso horario UTC+14, una medida adoptada en 1995 con el objetivo de sincronizar su tiempo con Asia y Australia, sus principales socios comerciales. En particular, la isla de Kiritimati, conocida también como la "Isla de Navidad", es el punto exacto donde comienza oficialmente el 25 de diciembre cada año.

Las celebraciones en Kiritimati y en otras islas de Kiribati reflejan una fuerte tradición cristiana, religión predominante entre sus habitantes. Las festividades incluyen ceremonias religiosas, coros, bailes tradicionales y reuniones familiares. Aunque se trata de un país alejado de los grandes centros urbanos, su relevancia radica en marcar el inicio simbólico de la Navidad a nivel global, comenzando alrededor de 15 horas antes que en países de América Latina o el Caribe.

¿Cuál es el último país en celebrar la Navidad 2025?

En el extremo opuesto de la Línea Internacional de Cambio de Fecha se ubican las islas Baker y Howland, territorios no incorporados de Estados Unidos, que serán los últimos lugares del mundo en recibir la Navidad de 2025. Ambas se encuentran bajo el huso horario UTC-12, lo que las posiciona como los puntos finales del planeta en llegar al 25 de diciembre. Debido a su localización geográfica, la festividad allí comienza casi un día después de que ya se haya iniciado en otras regiones del mundo.

A diferencia de otros países, estas islas no tienen población permanente y están protegidas como reservas naturales. Por ello, no se realizan celebraciones masivas ni reuniones familiares. Solo científicos o personal militar estadounidense las visitan de manera ocasional. Aun así, su ubicación en el calendario global les confiere el particular reconocimiento de ser los últimos territorios en cerrar oficialmente la celebración de la Navidad.

El cambio de Samoa: de los últimos a los primeros en celebrar Navidad

El caso de Samoa resulta especialmente llamativo, ya que pasó de figurar entre los últimos países en celebrar la Navidad y el Año Nuevo a convertirse en uno de los primeros. Hasta 2011, el país utilizaba el huso horario UTC-11, lo que lo situaba entre los más retrasados del calendario. No obstante, el gobierno decidió cruzar la Línea Internacional de Cambio de Fecha y adoptar el huso horario UTC+13.

Esta decisión tuvo un enfoque estratégico, ya que permitió a Samoa alinearse con sus principales socios comerciales, como Australia y Nueva Zelanda, que se encontraban un día adelantados. Con ello, se eliminó la barrera temporal que dificultaba las relaciones comerciales y el intercambio económico.