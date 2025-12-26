Estas son las 8 playas cercanas a Lima que debes visitar en Año Nuevo por sus aguas cristalinas: dónde quedan y cómo llegar

Con el Año Nuevo a la vuelta de la esquina, miles de limeños buscan escapar a playas cercanas con aguas cristalinas para celebrar entre arena y mar. Aquí en Wapa.pe te brindamos estas 8 opciones, a solo horas de la capital, ofrecen relax, snorkel y fogatas bajo las estrellas, perfectas para familias o amigos. ¡Planea tu ruta ya!