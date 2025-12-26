Wapa.pe
Baba Vanga y su profecía más aterradora para el 2026 que ha preocupado al mundo

Estas son las 8 playas cercanas a Lima que debes visitar en Año Nuevo por sus aguas cristalinas: dónde quedan y cómo llegar

Llega el Año Nuevo 2026 y las playas cercanas a Lima con aguas cristalinas son el plan perfecto para limeños. Escapadas ideales para familias, relax y brindis bajo las estrellas. ¡Descubre dónde y cómo llegar!

    Con el Año Nuevo a la vuelta de la esquina, miles de limeños buscan escapar a playas cercanas con aguas cristalinas para celebrar entre arena y mar. Aquí en Wapa.pe te brindamos estas 8 opciones, a solo horas de la capital, ofrecen relax, snorkel y fogatas bajo las estrellas, perfectas para familias o amigos. ¡Planea tu ruta ya!

    Top 8 playas cerca de Lima que puedes visitar en Año Nuevo por sus aguas cristalinas

    • Playa Wakama: En Chincha Alta, a dos horas al sur de Lima, Wakama destaca por sus aguas turquesas y arena dorada. Ideal para familias, ofrece yoga, caminatas y fogatas en Año Nuevo para desconectar en un entorno virgen y tranquilo.
    • Playa Tuquillo: Ubicada en Huarmey, a tres horas al norte, esta playa presume aguas cristalinas calmas perfectas para nadar y acampar. Su paisaje desértico y atardeceres épicos la convierten en joya para celebrar el 2026 con amigos.
    • Playa Señoritas: En Punta Hermosa, a 45 minutos al sur, Señoritas enamora con transparencias ideales para snorkel. Privada y rodeada de acantilados, es top para parejas que buscan romance y relax en las fiestas de fin de año.
    • Playa Embajadores: Santa María del Mar, a 1.5 horas al sur, forma una media luna con mar manso y cristalino. Apta para niños, permite baños seguros y picnics durante Año Nuevo en un balneario exclusivo y ventoso.
    • Playa El Silencio: A 45 minutos en Punta Hermosa, ofrece aguas claras para surf y baño. Su vibe animada con chiringuitos la hace perfecta para grupos festejando Año Nuevo con música y atardeceres vibrantes.
    • Playa Colorado: En Huacho, a dos horas al norte, brilla por arenas blancas y turquesas. Excelente para snorkel familiar, es escape ideal para un Año Nuevo activo con pesca y deportes acuáticos.
    • Playa Pasamayito: Asia, a 2.5 horas al sur, cuenta con aguas cristalinas para camping y pesca. Su arena fina y calas ocultas crean un oasis relajado para fogatas y brindis de medianoche.
    • Playa Las Ninfas: En Pucusana, a una hora al sur, destaca por aguas tranquilas y entorno natural. Familiar y accesible, invita a nadar y explorar cuevas en un Año Nuevo sereno.
    ¿Cómo llegar a cada una de las playas desde Lima?

    • Wakama y Pasamayito (sur): Buses Cruz del Sur o Oltursa desde Plaza Sur (S/20-30, 2-3h). Auto por Panamericana Sur, salida Km 140-200.
    • Tuquillo y Colorado (norte): Buses Móvil Tours desde Gran Terminal (S/25-40, 2-4h). Auto Panamericana Norte, Km 100-300.
    • Señoritas, El Silencio, Embajadores y Las Ninfas (sur cercano): Combis desde La Marina (S/10-15, 45min-1.5h) o auto Panamericana Sur, Km 40-80. Reserva con antelación por tráfico festivo. (87 palabras)

    ¿Qué recomendaciones deben tomar en cuenta para quienes quieran acampar en la playa este 2026?

    • Elija un lugar seguro: verifique que la playa permita acampar y ofrecer las condiciones adecuadas, como acceso a baños y zonas protegidas.
    • Equipo adecuado: lleva una carpa resistente al calor y al viento, además de linternas y utensilios para cocinar si es necesario.
    • Protección solar: usa bloqueador, sombreros y ropa ligera para protegerte del sol.
    • Hidratación: lleva suficiente agua y alimentos no perecibles para mantenerte hidratado y nutrido.
    • Respeto al entorno: evita fuegos artificiales, recoge tu basura y respeta la flora y fauna local.
