Tottus sorprende por Año Nuevo con remate de electrodomésticos desde S/39.90, ideales para renovar tu hogar en estas fiestas. Conoce los detalles.

El supermercado Tottus ha lanzado ofertas imperdibles en electrodomésticos por Año Nuevo, según lo anunciado en su página web oficial. La cadena sorprende con precios rebajados ideales para renovar el hogar en estas fiestas. En el desarrollo de esta nota te contamos los detalles que necesitas saber para aprovechar estas promociones antes de que se agoten.

¿Cuáles son los electrodomésticos que viene ofreciendo Tottus?

A través de su página web oficial, el supermercados Tottus viene ofreciendo diversos productos a precios super bajos que no podrás dejar pasar para este nuevo año 2026.

Plancha Vapor S/39.90

Wafelera S/ 34.90

Licuadora Jarra Plástico S/ 59.90

Aspiradora Recco Roja S/69.90

Hervidor Acedor S/59.90

Batidora de Mano Blanca S/59.90

Tostador 2 Panes Recco S/59.90

Pop Corn Maker S/99.90

Tottus se consolida como referente del retail en Perú

La cadena de hipermercados Tottus, parte del grupo chileno Falabella, se ha posicionado como uno de los pilares del sector retail en el Perú desde su llegada al país a inicios de la década del 2000. Su enfoque, centrado en ofrecer un amplio surtido de productos —que incluye alimentos, frescos, electrodomésticos y ropa— a precios accesibles, ha impulsado una rápida expansión a nivel nacional.