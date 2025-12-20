Wapa.pe
La ampliación del estado de emergencia en Lima Metropolitana y Callao genera incertidumbre sobre las reuniones familiares y sociales durante las fiestas de fin de año.

    La ampliación del estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao ha reavivado la preocupación de la ciudadanía de cara a las celebraciones de fin de año. Ante la cercanía de Navidad y Año Nuevo, crece la duda sobre si estarán permitidos los encuentros familiares y sociales. A continuación, te explicamos qué establece la normativa vigente respecto a las reuniones privadas.

    ¿Restringirán reuniones por Navidad y Año Nuevo por ampliación del estado de emergencia?

    El Decreto Supremo N.º 140-2025-PCM no impone una prohibición total a las celebraciones familiares por Navidad y Año Nuevo, pero sí fija límites claros para eventos de mayor alcance. La norma permite las reuniones privadas de carácter reducido, siempre que se desarrollen sin afectar el orden público ni la seguridad ciudadana.

    Estas disposiciones alcanzan a los encuentros en domicilios y celebraciones sin difusión ni acceso abierto. En cambio, las actividades que impliquen concentración masiva de personas en espacios públicos, como eventos religiosos, culturales o deportivos, quedan sujetas a autorización previa.

    En esos casos, las autoridades evaluarán cada solicitud y podrán restringir o cancelar los eventos si consideran que su realización supone un riesgo en el actual escenario de inseguridad.

    ¿Qué implica la prórroga del estado de emergencia en Lima y el Callao?

    El Ejecutivo decidió ampliar el estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao como parte de su estrategia para reforzar la lucha contra la delincuencia y las organizaciones criminales. La medida fue oficializada mediante una publicación extraordinaria en el diario oficial El Peruano.

    La prórroga tendrá una vigencia de 30 días calendario desde el 21 de diciembre y busca fortalecer las acciones de control y prevención frente a hechos de violencia. Durante este periodo, la Policía Nacional continuará a cargo del orden interno, con respaldo de las Fuerzas Armadas, y definirá las zonas de intervención a partir de información de inteligencia, estadísticas y mapas del delito.

    En este contexto, el decreto contempla la posible limitación de algunos derechos constitucionales, como la libertad personal, la inviolabilidad del domicilio, la libertad de reunión y el libre tránsito, en concordancia con lo dispuesto por la Constitución.

