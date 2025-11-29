El Gobierno declara estado de emergencia por 60 días en 3 distritos, suspendiendo derechos como libertad de tránsito y seguridad ciudadana.

Perú declara estado de emergencia en la frontera con Chile por crisis migratoria irregular e inseguridad. | Composición Wapa

¡Atención, ciudadanos! El Ejecutivo aprobó el Decreto Supremo Nº 135-2025-PCM, declarando el estado de emergencia en Palca, Tacna y La Yarada-Los Palos, en la provincia de Tacna.

La medida busca enfrentar el aumento de delitos y hechos violentos en la zona fronteriza con Chile, incluyendo tráfico ilícito de migrantes, drogas y contrabando. Durante 60 días se aplicarán restricciones para mejorar la seguridad ciudadana y reforzar el control en la región.

¿Qué medidas se tomarán durante el estado de emergencia en la frontera con Chile?

El estado de emergencia estará vigente por 60 días calendario. Durante este tiempo, se limitarán ciertos derechos constitucionales, como la libertad de tránsito, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión, conforme a lo dispuesto por la Constitución.

Es importante destacar que, además de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas colaborarán en el mantenimiento del orden, realizando operativos y patrullajes constantes. Entre las medidas de seguridad adicionales se incluyen:

Medidas concretas en la frontera

Patrullajes motorizados y a pie en la línea fronteriza.

Operativos de control migratorio e intervención a quienes intenten ingresar por zonas no habilitadas.

Uso de drones y cámaras de vigilancia para monitorear la frontera.

Operativos de identidad para detectar requisitoriados o documentos falsos.

Decomiso de armas, explosivos y pirotécnicos ilegales, con participación de la Fiscalía.

Expulsión de migrantes irregulares a cargo de Migraciones.

a cargo de Migraciones. Cierre físico y vigilancia armada con rechazo inmediato de ingresos ilegales.