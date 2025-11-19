Wapa.pe
El Ejecutivo prepara la prórroga del estado de emergencia en Lima y Callao, buscando fortalecer la seguridad ante la ola de delitos que afecta a estas regiones.

    ¿Habrá toque de queda tras ampliación del estado de emergencia en Lima y Callao? Este es el pronunciamiento oficial

    La extendida ola de delitos ha llevado al Ejecutivo a preparar la prórroga del estado de emergencia en Lima y Callao, una medida que busca fortalecer la seguridad en ambas jurisdicciones. Sin embargo, la población se pregunta si esta decisión podría venir acompañada de un toque de queda. Mientras continúa la preocupación por los ataques y hechos delictivos, el Ministerio del Interior aclaró cuál será la medida por ahora.

    ¿Habrá toque de queda con la ampliación del estado de emergencia? Esto dijo el Ministro del Interior

    El presidente José Jerí confirmó que el estado de emergencia en Lima y Callao será extendido con el fin de reforzar las estrategias contra la criminalidad. Aunque la fecha exacta y el anuncio oficial aún no se han definido, la iniciativa ya cuenta con el respaldo del ministro del Interior, Vicente Tiburcio.

    A pesar de que continúan ocurriendo ataques a empresas de transporte y otros delitos, incluso en horarios de madrugada, el titular del Mininter aclaró que el Ejecutivo no contempla aplicar una restricción nocturna. “Eso creo que está descartado. Desde el señor presidente de la República, salvo que en un momento lo volvamos a tocar. A nivel de Gobierno no hemos tratado este tema del toque de queda”, señaló.

    Tiburcio resaltó que la medida ha permitido avances importantes durante su aplicación y que mantenerla es clave para no perder terreno frente al crimen organizado. En esa línea, reafirmó el compromiso del Ejecutivo con el fortalecimiento del orden interno.

    “Porque no podemos darle más tregua a la delincuencia. Si bien es cierto hemos dado un paso firme, vamos a seguir dando dos o tres pasos más para poder seguir avanzando en todo este proceso que nos hemos empeñado como Gobierno”, afirmó.

    Mininter anuncia ajustes en la estrategia contra la extorsión

    Durante una visita a San Juan de Lurigancho, el ministro Vicente Tiburcio adelantó que el Ejecutivo trabaja en un nuevo enfoque para enfrentar los constantes ataques extorsivos que afectan a diversos sectores del país. Según explicó, este replanteamiento será presentado en los próximos días como parte del fortalecimiento de la seguridad ciudadana.

    El titular del Interior también respaldó el desempeño de la Policía Nacional y destacó el rol de sus unidades especializadas en la lucha contra el crimen organizado. Además, reiteró que el Gobierno no evalúa aplicar restricciones de movilidad, descartando así medidas similares a las implementadas durante la emergencia sanitaria.

    "Eso, creo que está descartado desde el señor presidente de la República, salvo que en un momento lo volvamos a tocar. A nivel del Gobierno no hemos tratado este tema del toque de queda", puntualizó.

