Los gremios de transportistas de Lima y Callao anunciaron que convocarán un paro de 48 horas si se registra otro atentado contra sus unidades o conductores.

Tras el violento ataque contra un bus de transporte urbano en San Martín de Porres, los gremios de transportistas de Lima y Callao elevaron su voz de alerta. Las organizaciones señalaron que la situación ya llegó a un punto crítico y que no tolerarán un nuevo hecho similar. Ante este escenario, anunciaron que convocarán un paro de 48 horas si se registra otro atentado contra sus unidades o conductores, medida que podría paralizar gran parte de la capital.

Transportistas advierten paro de 48 horas ante nuevo atentado en Lima y Callao

Las empresas de transporte formal de Lima y Callao elevaron su nivel de alerta y acordaron tomar una drástica medida si la inseguridad vuelve a golpearlas. Tras el atentado contra una unidad en San Martín de Porres, el gremio anunció que está listo para activar un paro de 48 horas en caso de que se registre otro ataque similar. Así lo informó el vocero del sector, Martín Ojeda.

"Debido a que queda demostrado que no baja el índice de criminalidad y esto pone en peligro a las empresas de transporte urbano en Lima y Callao, así como a sus usuarios, que, de realizarse un nuevo acto criminal en los próximos días, horas, e inclusive semanas, se realizará un paro de 48 horas", declaró a RPP este domingo.

El gremio de transportistas formalizó su postura mediante un comunicado en el que exige acciones inmediatas contra la delincuencia. Entre sus pedidos destacan el control territorial con presencia constante de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, además de bases militares móviles en las zonas más peligrosas de Lima. También plantearon la necesidad de extender el estado de emergencia para frenar los ataques.

"Los transportistas no nos someteremos al terror ni a la inacción del Estado. Si ocurre un nuevo acto de criminalidad contra el transporte urbano tradicional y convencional, nos veremos obligados a realizar un paro general de 48 horas, como medida de defensa legítima ante el abandono del Estado", señala el documento.

Finalmente, el gremio llamó al presidente José Jerí y a todo el aparato estatal a "actúen sin piedad" contra las organizaciones criminales que vienen golpeando al sector.

El ataque que encendió las alarmas

El episodio que elevó la tensión entre los transportistas ocurrió el domingo 16 de noviembre, cuando un bus de la empresa San Germán fue blanco de un ataque armado en San Martín de Porres.

De acuerdo con información policial, dos sujetos que se desplazaban en motocicleta cerraron el paso al vehículo, repleto de usuarios, y abrieron fuego directamente contra la zona del conductor. El atentado, registrado en pleno día cerca de la avenida Germán Aguirre y la calle Las Magnolias, dejó una docena de impactos en la carrocería.

Los propios atacantes difundieron las imágenes del hecho, lo que evidenció el carácter extorsivo del atentado y el grave nivel de vulnerabilidad que afrontan quienes usan y operan este servicio. Vecinos y pasajeros vivieron instantes de terror al escuchar las ráfagas, mientras que el conductor logró salvarse al tirarse al piso, permitiendo que el bus avanzara unos metros hasta detenerse cerca de un rompemuelle.