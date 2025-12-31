Vuelve el Servicio Playero del Metropolitano en verano 2026: así cambiará el acceso a Agua Dulce

Metropolitano Playero vuelve en 2026: horarios, ruta, tarifas y cómo llegar a Agua Dulce desde Matellini por Año Nuevo y verano.

Con la llegada del verano y el inicio del 2026, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) confirmó el regreso de uno de los servicios más esperados por los limeños y chalacos: el Metropolitano Playero, una alternativa directa y económica para llegar a la playa Agua Dulce sin depender del transporte informal.

El servicio especial comenzará a operar desde el jueves 1 de enero de 2026, coincidiendo con el feriado de Año Nuevo, y también estará disponible el viernes 2 de enero. A partir de esa fecha, funcionará todos los sábados y domingos durante la temporada de verano, facilitando el acceso a uno de los balnearios más concurridos del sur de Lima.

Metropolitano Playero: horarios, ruta y días de atención

La ATU informó que los buses alimentadores saldrán desde el embarque N.° 16 del terminal Matellini, en Chorrillos. El recorrido se realizará por la avenida Huaylas y culminará directamente en Agua Dulce, evitando transbordos adicionales o largas caminatas.

Los horarios establecidos son los siguientes:

Ida: de 10:00 a.m. a 6:30 p.m.

Retorno desde la playa: de 10:30 a.m. a 7:00 p.m.

Esta programación busca adaptarse a quienes desean pasar varias horas frente al mar, tanto en jornadas familiares como en salidas con amigos.

Tarifa integrada: cuánto cuesta viajar a Agua Dulce

Uno de los principales beneficios del servicio Playero es que mantiene la tarifa integrada del Metropolitano. Esto permite a los usuarios desplazarse desde distintos puntos de Lima pagando un solo pasaje.

El costo del viaje es:

Tarifa general: S/3.50

Medio pasaje para estudiantes: S/1.75

El pago debe realizarse con la tarjeta del Metropolitano o Lima Pass, y la validación del transbordo debe efectuarse dentro de un plazo máximo de dos horas desde el uso del servicio troncal.

El vocero de la ATU, Pavel Flores, explicó que este sistema no implica cobros adicionales:

“No hay un pago extra, la validación se hace con la tarjeta del Metropolitano, no implica un costo adicional, pero se tiene que hacer dentro del marco de las 2 horas o los 120 minutos”.

Asimismo, la entidad recordó que el beneficio de la tarifa integrada aplica solo para el primer usuario que use la tarjeta, por lo que cada pasajero debe contar con su propio medio de pago.

Medidas para evitar congestión y transporte informal

Ante la alta afluencia de bañistas que se registra cada verano, la ATU anunció acciones complementarias para mejorar la movilidad en la zona. Entre ellas, se encuentra la habilitación de paraderos exclusivos para taxis independientes en las playas Agua Dulce y Pescadores, con el fin de reducir el tráfico y reforzar la seguridad vial.

Durante la última temporada de verano, entre enero y marzo de 2025, el Metropolitano Playero trasladó a más de 27.000 personas, consolidándose como una opción clave para acceder a la costa limeña mediante transporte público formal.