La medida afecta a colegios públicos y privados de la jurisdicción mencionada, donde las clases se reanudarán el martes 18 de noviembre.

Las actividades escolares tendrán una variación puntual este lunes 17 de noviembre, debido a la suspensión de clases en determinadas instituciones educativas del país. La medida se basa en la Resolución de Alcaldía N.º 113-2025-MDS/A, documento que oficializa un día no laborable por una festividad local. Este feriado especial aplicará únicamente a los colegios ubicados dentro de la jurisdicción señalada en la norma. En esta nota encontrarás la zona donde los colegios suspenderán sus clases.

¿Quiénes deberán suspender sus clases este 17 de noviembre?

La reciente disposición publicada en El Peruano aclara qué colegios se acogerán a la medida. En esta oportunidad, la suspensión aplicará únicamente para las instituciones educativas públicas y privadas, de manera opcional, ubicadas en el distrito de Sarhua, en la región Ayacucho. Las autoridades locales precisaron que “las instituciones reanudarán sus actividades el martes 18 de noviembre, garantizando el cumplimiento del calendario escolar”.

Para el resto de distritos de Ayacucho y demás regiones del país, la jornada académica seguirá su curso habitual. Tal como señala el documento oficial, las clases “se desarrollarán con total normalidad en dicha fecha”.

