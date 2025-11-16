17 de noviembre será día no laborable: colegios NO TENDRÁN CLASES en esta regiónÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Las actividades escolares tendrán una variación puntual este lunes 17 de noviembre, debido a la suspensión de clases en determinadas instituciones educativas del país. La medida se basa en la Resolución de Alcaldía N.º 113-2025-MDS/A, documento que oficializa un día no laborable por una festividad local. Este feriado especial aplicará únicamente a los colegios ubicados dentro de la jurisdicción señalada en la norma. En esta nota encontrarás la zona donde los colegios suspenderán sus clases.
¿Quiénes deberán suspender sus clases este 17 de noviembre?
La reciente disposición publicada en El Peruano aclara qué colegios se acogerán a la medida. En esta oportunidad, la suspensión aplicará únicamente para las instituciones educativas públicas y privadas, de manera opcional, ubicadas en el distrito de Sarhua, en la región Ayacucho. Las autoridades locales precisaron que “las instituciones reanudarán sus actividades el martes 18 de noviembre, garantizando el cumplimiento del calendario escolar”.
Para el resto de distritos de Ayacucho y demás regiones del país, la jornada académica seguirá su curso habitual. Tal como señala el documento oficial, las clases “se desarrollarán con total normalidad en dicha fecha”.
Perú tendrá un feriado largo de 4 días: estas son las fechas confirmadas
El cierre del 2025 traerá consigo un esperado descanso para millones de peruanos. De acuerdo con el calendario oficial, el país contará con un feriado largo de cuatro días consecutivos, una ocasión perfecta para organizar viajes cortos, desconectarse o compartir tiempo de calidad en casa.
Este periodo comprenderá desde el jueves 25 hasta el domingo 28 de diciembre, días que anteceden a las celebraciones por Navidad. Tal como indica el diario El Peruano, “el viernes 26 fue declarado como un día no laborable y abre este feriado largo”, siendo de cumplimiento obligatorio para el sector público. En el sector privado, en cambio, este beneficio dependerá de un acuerdo entre el trabajador y su empleador para determinar si también podrán acogerse al descanso del 26.