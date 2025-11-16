Wapa.pe
Así fue la impactante aparición de Susy Díaz junto a Shakira en su entrada al escenario en concierto de Lima

Retiran del mercado RECONOCIDA marca de ARROZ por posible riesgo: mira si la tienes en casa

Se retira este lote de arroz por alérgenos no declarados. AESAN advierte sobre presencia de crustáceos, pescado, moluscos y leche en productos de 600 gramos.

    Esto es lo que debes saber | Composición: Wapa Captura de pantalla
    Una reciente advertencia emitida por organismos de control alimentario de España encendió las alarmas entre los consumidores de dicho país. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), junto con entidades reguladoras de la Unión Europea, dispuso el retiro urgente de un lote de arroz perteneciente a la marca Iceland. La decisión responde al hallazgo de alérgenos no declarados en su etiquetado, entre ellos crustáceos, pescado, moluscos y leche.

    wapa.pe

    ¿En qué lugares se detectó la distribución del producto retirado?

    La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición detalló el alcance geográfico de la alerta, precisando que el lote de arroz de la marca Iceland llegó principalmente a establecimientos de Andalucía, Murcia y la Comunidad Valenciana, aunque no se descarta que haya sido adquirido en otras zonas del país. Esta advertencia se emitió con el fin de evitar riesgos en personas alérgicas a crustáceos, pescado, moluscos o leche.

    En respuesta a esta notificación, las cadenas de supermercados implicadas ya iniciaron el retiro inmediato de los paquetes afectados. Las autoridades recalcan que, para quienes no presentan estas alergias, el consumo del producto no supone un peligro significativo, aunque aconsejan permanecer atentos a futuras actualizaciones oficiales.

    wapa.pe

    Detalles del producto retirado y acciones recomendadas para los usuarios

    La alerta emitida por las autoridades sanitarias se centra en el producto “4 Golden Savoury Rice Steam Bags” de Iceland, un arroz congelado que se comercializa en presentaciones de 600 gramos. Este lote en particular mantiene fecha de caducidad hasta el 16 de noviembre de 2025, motivo por el cual es posible que aún permanezca en freezers de varios hogares.

    Ante esta situación, las entidades de control instan a los consumidores a evitar su consumo hasta que se brinden nuevas orientaciones oficiales. La advertencia es especialmente importante para las personas con alergias a los alérgenos involucrados, quienes podrían presentar reacciones adversas si lo ingieren.

    Retiran del mercado RECONOCIDA marca de ARROZ por posible riesgo: mira si la tienes en casa
