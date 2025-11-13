Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
INSN San Borja lanza gran convocatoria con sueldos de hasta S/ 6.644 para técnicos, egresados y SECUNDARIA COMPLETA

DNI ELÉCTRÓNICO GRATIS: solo este 17 y 18 de noviembre: conoce quiénes pueden aplicar y en qué lugares

Municipios del Perú organizarán campañas gratuitas para tramitar el DNI electrónico

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    DNI ELÉCTRÓNICO GRATIS: solo este 17 y 18 de noviembre: conoce quiénes pueden aplicar y en qué lugares
    DNI ELÉCTRÓNICO GRATIS: solo este 17 y 18 de noviembre: conoce quiénes pueden aplicar y en qué lugares | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / Reniec
    DNI ELÉCTRÓNICO GRATIS: solo este 17 y 18 de noviembre: conoce quiénes pueden aplicar y en qué lugares

    Diversas municipalidades del país, en coordinación con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), llevarán a cabo campañas gratuitas para facilitar el acceso al DNI electrónico en zonas urbanas, rurales y periféricas.

    Estas jornadas se realizarán el 17 y 18 de noviembre y estarán dirigidas a ciudadanos de todas las edades, con prioridad para niños, adolescentes y adultos mayores, con el fin de agilizar la obtención o actualización de su documento de identidad.

    Durante estas actividades, los asistentes podrán tramitar su DNI electrónico por primera vez, solicitar renovaciones o pedir duplicados, lo que permitirá brindar un servicio integral y accesible.

    Tanto las autoridades locales como el Reniec destacaron que estas campañas buscan acercar los servicios de identificación a más peruanos, fortaleciendo la inclusión social y garantizando el acceso a trámites y servicios públicos que requieren identificación oficial.

    wapa.pe

    PUEDES LEER: Atención: si cumples con este REQUISITO el nuevo DNI electrónico 2025 te saldrá MÁS BARATO

    Campañas por regiones

    Loreto

    La Municipalidad Distrital de Lagunas (provincia de Alto Amazonas) informó que el lunes 17 de noviembre realizará una jornada especial para gestionar el DNI electrónico, tanto para nuevos solicitantes como para quienes necesiten renovarlo por pérdida o vencimiento.

    Según su anuncio en Facebook, la atención iniciará desde las 8:30 a. m. en el palacio municipal y tendrá cupo limitado, por lo que se recomienda asistir temprano.

    wapa.pe

    Junín

    La Municipalidad Distrital de Huaripampa (provincia de Jauja) anunció una campaña gratuita dirigida a:

    • Menores de 0 a 17 años,
    • Adultos mayores de 60 años,
    • Personas con discapacidad,
    • Ciudadanos en situación de extrema pobreza, según la clasificación del SISFOH.

    La atención se realizará desde las 9 a. m. en el auditorio municipal, enfocándose en estos grupos prioritarios.

    wapa.pe

    Apurímac

    La Municipalidad Distrital de Maras (provincia de Cotabambas) llevará a cabo su campaña los 17 y 18 de noviembre, con la finalidad de atender al mayor número de habitantes posible.

    wapa.pe

    Los residentes podrán cambiar su DNI azul o amarillo por el DNI electrónico. El trámite será gratuito para:

    • Menores de 0 a 17 años,
    • Adultos mayores de 60 años,
    • Personas de 18 a 59 años con Ficha Socioeconómica del SISFOH que acrediten condición de pobreza o pobreza extrema.
    • La campaña iniciará a las 9:00 a. m. en el auditorio municipal.
    SOBRE EL AUTOR:
    DNI ELÉCTRÓNICO GRATIS: solo este 17 y 18 de noviembre: conoce quiénes pueden aplicar y en qué lugares
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

    Lo último en Wapa

    Feriado largo en Perú: En esta fecha se suspenderán las clases por los 4 días de descanso seguido

    ¿Tu hogar figura como pobre en el SISFOH? Averígualo en segundos con tu DNI

    INSN San Borja lanza gran convocatoria con sueldos de hasta S/ 6.644 para técnicos, egresados y SECUNDARIA COMPLETA

    ¿Te separaste? Mira cómo quedará tu estado civil en el DNI y qué debes hacer

    ES OFICIAL | Sedapal anuncia MASIVO corte de agua para este VIERNES 14 de noviembre hasta por 10 horas

    Lo más vistos en Ocio

    DNI electrónico GRATIS durante noviembre 2025: conoce fechas, lugares y quiénes aplican

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Floreria Mary Luna

    Box de 12 Rosas + Corona + Pines brillantes + Dedicatoria prediseñada con opción a delivery

    PRECIO

    S/ 109.00
    Comprar

    Benya Spa

    Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

    PRECIO

    S/ 14.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;