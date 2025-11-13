DNI ELÉCTRÓNICO GRATIS: solo este 17 y 18 de noviembre: conoce quiénes pueden aplicar y en qué lugares | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / Reniec

Diversas municipalidades del país, en coordinación con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), llevarán a cabo campañas gratuitas para facilitar el acceso al DNI electrónico en zonas urbanas, rurales y periféricas.

Estas jornadas se realizarán el 17 y 18 de noviembre y estarán dirigidas a ciudadanos de todas las edades, con prioridad para niños, adolescentes y adultos mayores, con el fin de agilizar la obtención o actualización de su documento de identidad.

Durante estas actividades, los asistentes podrán tramitar su DNI electrónico por primera vez, solicitar renovaciones o pedir duplicados, lo que permitirá brindar un servicio integral y accesible.

Tanto las autoridades locales como el Reniec destacaron que estas campañas buscan acercar los servicios de identificación a más peruanos, fortaleciendo la inclusión social y garantizando el acceso a trámites y servicios públicos que requieren identificación oficial.

Campañas por regiones

Loreto

La Municipalidad Distrital de Lagunas (provincia de Alto Amazonas) informó que el lunes 17 de noviembre realizará una jornada especial para gestionar el DNI electrónico, tanto para nuevos solicitantes como para quienes necesiten renovarlo por pérdida o vencimiento.

Según su anuncio en Facebook, la atención iniciará desde las 8:30 a. m. en el palacio municipal y tendrá cupo limitado, por lo que se recomienda asistir temprano.

Junín

La Municipalidad Distrital de Huaripampa (provincia de Jauja) anunció una campaña gratuita dirigida a:

Menores de 0 a 17 años,

Adultos mayores de 60 años,

Personas con discapacidad,

Ciudadanos en situación de extrema pobreza, según la clasificación del SISFOH.

La atención se realizará desde las 9 a. m. en el auditorio municipal, enfocándose en estos grupos prioritarios.

Apurímac

La Municipalidad Distrital de Maras (provincia de Cotabambas) llevará a cabo su campaña los 17 y 18 de noviembre, con la finalidad de atender al mayor número de habitantes posible.

Los residentes podrán cambiar su DNI azul o amarillo por el DNI electrónico. El trámite será gratuito para: