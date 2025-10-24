Municipalidades ENTREGARÁN DNI ELECTRÓNICO GRATIS: revisa si tu distrito participa en la campaña de esta semana

Revisa la lista oficial de municipalidades que entregarán el DNI electrónico gratis esta semana y conoce si tu distrito participa en la campaña.

Con el objetivo de masificar el uso del Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico, distintas municipalidades, junto al Reniec, desarrollarán jornadas gratuitas de trámite en todo el país. Esta semana, dos regiones y un distrito de Lima se unirán a la iniciativa, brindando a miles de ciudadanos la oportunidad de obtener su DNIe sin costo.

Huancavelica: DNI gratuito para menores y adultos mayores

La Municipalidad Distrital de Ayaví, ubicada en la provincia de Huaytará, Huancavelica, ha anunciado una campaña especial para este martes 24 de octubre.

Beneficiarios: Menores de 0 a 17 años y adultos mayores de 60 años.

Menores de 0 a 17 años y adultos mayores de 60 años. Servicios disponibles: Inscripción por primera vez, canje del DNI convencional al DNIe, duplicado, y rectificación de imagen y datos.

Inscripción por primera vez, canje del DNI convencional al DNIe, duplicado, y rectificación de imagen y datos. Horario y Lugar: De 8:30 a. m. a 1:00 p. m. en el local de la entidad edil.

Esta jornada representa una oportunidad vital para que más personas puedan obtener su DNI actualizado y acceder a servicios públicos.

Junín: Doble jornada en Pichanaqui

En la región Junín, la Municipalidad Distrital de Pichanaqui, en la provincia de Chanchamayo, ha organizado dos jornadas consecutivas para facilitar la obtención del DNI a sus pobladores.

Primera Fecha (jueves 23 de octubre): El trámite se realizará de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. en el local municipal de la comunidad nativa El Milagro.

El trámite se realizará de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. en el local municipal de la comunidad nativa El Milagro. Segunda Fecha (viernes 24 de octubre): Se llevará a cabo en el mismo horario en el centro poblado Las Palmas Ipoki.

Se llevará a cabo en el mismo horario en el centro poblado Las Palmas Ipoki. Servicios disponibles: Inscripción, renovación del DNI, duplicado, rectificación de datos y actualización de fotografía.

Los servicios disponibles incluyen inscripción, renovación, duplicado, corrección de datos y actualización de foto. Estas jornadas tienen como objetivo disminuir las brechas de acceso y fomentar que todos los ciudadanos dispongan de un documento actualizado y válido.

Lima: San Martín de Porres fija campaña

En Lima, la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres (SMP) también se suma a la iniciativa con una jornada enfocada en población vulnerable, en coordinación con Reniec.

Fecha: Lunes 27 de octubre.

Lunes 27 de octubre. Beneficiarios: Menores de 17 años y personas mayores de 60 años.

Menores de 17 años y personas mayores de 60 años. Lugar: Parque Vencedores, ubicado en la urbanización Mesa Redonda (esquina de las avenidas Bolognesi e Industrial).

Parque Vencedores, ubicado en la urbanización Mesa Redonda (esquina de las avenidas Bolognesi e Industrial). Horario: La atención comenzará a partir de las 9:30 a. m. y será por orden de llegada. Las autoridades instan a asistir con anticipación, ya que se aplicará un límite de atención diario.

La atención comenzará a partir de las 9:30 a. m. y será por orden de llegada. Las autoridades instan a asistir con anticipación, ya que se aplicará un límite de atención diario. Trámites disponibles: Inscripción por primera vez al DNI, renovación, rectificación de datos personales, actualización de fotografía y modificación de dirección domiciliaria.

Para acceder a la gratuidad del DNI electrónico en cualquiera de estas campañas, los interesados deben presentar una copia del acta de nacimiento y una copia simple de un recibo de servicio (agua o luz).