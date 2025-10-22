El decreto supremo difundido en el diario El Peruano detalla cuáles serán los eventos que deberán tramitar permisos especiales en los próximos 30 días.

Desde la medianoche de este miércoles entró en vigor el estado de emergencia en Lima Metropolitana y en la provincia constitucional del Callao. Esta medida, con una duración de 30 días, restringe ciertas actividades y suspende parcialmente algunos derechos constitucionales.

El presidente interino José Jerí anunció la disposición, que fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.º 124-2025-PCM, publicado en el diario El Peruano. Dicha norma asigna a la Policía Nacional del Perú (PNP) la responsabilidad del orden interno en ambas jurisdicciones, con el apoyo de las Fuerzas Armadas.

El decreto establece controles focalizados para enfrentar la delincuencia y los actos violentos, y mientras esté vigente, limita derechos como la libertad individual, la seguridad personal, la inviolabilidad del domicilio, la libertad de reunión y de tránsito.

En cuanto a la realización de eventos públicos, se introducen cambios importantes: a partir de ahora, toda actividad masiva de carácter religioso, cultural, deportivo o similar deberá contar con una autorización previa, según lo estipulado en el artículo 4 del Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones.

De acuerdo con esta disposición, las autoridades locales inspeccionarán establecimientos que operen con o sin licencia, así como espectáculos deportivos y no deportivos, con especial énfasis en aquellos que reúnan hasta tres mil personas.

Por otro lado, los eventos o reuniones de menor escala podrán llevarse a cabo sin necesidad de solicitar permiso. Algunos especialistas interpretan estas medidas como una estrategia para contener posibles manifestaciones contra el Gobierno, incluida la protesta convocada para el sábado 25.

El plan de seguridad contempla patrullajes en zonas estratégicas como paraderos, estaciones del metro y puntos considerados activos críticos. El decreto autoriza operativos de búsqueda y captura de personas con requisitoria, así como controles de identidad en calles, viviendas y vehículos, pudiendo incluir descerrajes según los reportes oficiales.

Asimismo, se prohíbe que dos adultos se desplacen juntos en motocicletas lineales y se dispone el internamiento de todo vehículo con documentación adulterada o placas ilegibles. Los operativos abarcarán el decomiso de armas, municiones, explosivos y pirotecnia ilegal, además de inspecciones relacionadas con la producción y venta de estos productos.