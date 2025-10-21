Wapa.pe
Natalia Salas conmueve al anunciar que el cáncer regresó y compartió cómo se encuentra su salud: "Metástasis. ¿Suena fuerte, no?"

Usuarios de AFP reportan que sus fondos no están generando rentabilidad: Las administradoras explican a los afiliados

Usuarios reportan que sus fondos baja antes del retiro. Las AFPs explica la razón: “Es una desvalorización temporal, no has perdido tu dinero”.

    Usuarios de AFP reportan que sus fondos no están generando rentabilidad: Las administradoras explican a los afiliados
    Afiliados estan repostando que baja rentabilidad en sus aportaciones. | Composición Wapa.
    Usuarios de AFP reportan que sus fondos no están generando rentabilidad: Las administradoras explican a los afiliados

    Desde este martes 21 de octubre, comenzó oficialmente el cronograma para el retiro de fondos AFP, que permitirá a los afiliados solicitar hasta 4 UIT (S/21,400) de sus cuentas individuales. Sin embargo, la expectativa por acceder al dinero ha venido acompañada de una nueva preocupación: muchos usuarios reportaron que sus saldos han disminuido sin explicación aparente.

    En redes sociales, cientos de afiliados mostraron capturas de sus cuentas donde se evidencian reducciones de entre S/100 y S/300 en cuestión de días. “Tenía S/19 mil y ahora veo S/18,800”, escribieron varios usuarios en los comentarios de las publicaciones oficiales de las AFP.

    Ante las dudas, AFP Integra, la administradora con más afiliados del país, rompió su silencio y explicó qué está ocurriendo realmente con los fondos.

    AFP Integra explica qué está pasando con los fondos

    Según la entidad, la baja en los montos no significa una pérdida del dinero ahorrado, sino una “desvalorización temporal de los fondos” causada por la rentabilidad variable de las inversiones.

    “Queremos que sepas que el dinero de nuestros afiliados es siempre suyo. Entendemos tu preocupación ante una desvalorización temporal de los fondos; sin embargo, es importante recordar que estos se invierten a largo plazo para generar la máxima rentabilidad al momento de la jubilación”, detalló AFP Integra en un comunicado.

    En otras palabras, lo que ha disminuido no son los aportes, sino los rendimientos que genera la AFP al invertirlos.

    “Si bien la rentabilidad puede presentar variaciones en el día a día debido a factores como la coyuntura económica o los movimientos del mercado en el Perú y el mundo, estas fluctuaciones se estabilizan con el tiempo y, como ha sucedido antes, los fondos se recuperan”, añadió la administradora.

    La empresa aseguró que su equipo de especialistas sigue trabajando para maximizar resultados y ofrecer estabilidad a largo plazo.

    “Nuestro equipo de expertos seguirá trabajando arduamente para maximizar resultados y construir bienestar financiero para todas las personas que son clientes de nuestra empresa”, concluyó el pronunciamiento.

    ¿Cuál es la AFP más rentable en la actualidad?

    De acuerdo con datos actualizados de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) al mes de agosto de 2025, la AFP más rentable en todos los tipos de fondos de inversión es AFP Hábitat.

    El informe detalla la rentabilidad nominal anualizada según el tipo de fondo (del más conservador al más riesgoso), donde Hábitat lidera el crecimiento promedio para sus afiliados.

    Esta información se actualiza mensualmente y permite a los trabajadores comparar el desempeño de su AFP para decidir si mantenerse o migrar a otra administradora.

    Usuarios de AFP reportan que sus fondos no están generando rentabilidad: Las administradoras explican a los afiliados
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    ;