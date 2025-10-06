Atención | El link del retiro AFP se activará este 21 de octubre: solicita hasta 4 UIT

Conoce cómo, cuándo y dónde solicitar tu octavo retiro AFP 2025 de hasta S/21 400 . Todo sobre cronograma, bancos y requisitos.

Con el calendario de solicitudes ya disponible, miles de afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) se alistan para retirar hasta 4 UIT (S/21 400) de sus cuentas. El proceso comenzará el martes 21 de octubre y se organizará según el último dígito del DNI, comenzando por las letras y luego del 0 al 9.

¿Cuál será el enlace oficial para solicitar el retiro AFP?

Una de las dudas más frecuentes entre los afiliados es cómo acceder al portal para iniciar su solicitud. AFP Habitat mencionó en un mensaje, que luego fue eliminado, que se usaría el mismo enlace del séptimo retiro de 2024: www.solicitaretiroafp.pe. Sin embargo, este portal aún no está activo, y las AFP no han confirmado oficialmente si se utilizará nuevamente.

Por su parte, AFP Integra explicó:

“Entendemos que muchos afiliados desean conocer el paso a paso del trámite. Muy pronto estaremos compartiendo la página web oficial donde podrás ingresar tu solicitud de retiro. Recuerda que el proceso será 100% digital siguiendo el cronograma establecido”.

Profuturo AFP coincidió en que el enlace será publicado próximamente para que los afiliados puedan registrar su solicitud de forma segura.

Bancos autorizados para recibir los pagos

Otra inquietud común es sobre la recepción de los fondos. Integra AFP indicó que los desembolsos se harán en cuentas personales a nombre del solicitante en bancos autorizados:

Interbank

BCP

BBVA

Scotiabank

Falabella

Banbif

Caja Huancayo

“Recuerda que tu cuenta debe ser en soles y no mancomunada”, añadió la entidad.

¿Se puede solicitar el retiro con DNI vencido?

Los afiliados que aún no hayan renovado su DNI también podrán registrar la solicitud:

“Sí, puedes registrar tu solicitud con el DNI vencido, siempre que ingreses los datos tal como figuran en tu documento actual. Próximamente, compartiremos la página web para el ingreso de solicitudes”, explicó Integra AFP.

Próximos pasos para los afiliados