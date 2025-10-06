Para acceder a esta oferta de empleo no se requiere experiencia previa en el INEI . Solo es necesario haber egresado de una carrera técnica o universitaria , sin importar la especialidad.

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) anunció una nueva convocatoria nacional 2025 dirigida a egresados técnicos y universitarios que deseen desempeñarse como aplicadores y orientadores en la próxima Evaluación de Desempeño Docente, la cual se llevará a cabo en distintas regiones del país.

En total, la institución ofrece 10.935 vacantes bajo la modalidad de locación de servicios, distribuidas en las 25 regiones del Perú. La postulación estará disponible hasta el 19 de octubre de 2025, y las actividades se desarrollarán presencialmente en los locales donde se aplicarán las pruebas del Ministerio de Educación.

Esta convocatoria es una de las más amplias del año dentro del sector público, pues brinda oportunidades para profesionales de todas las carreras y en diversas zonas del país, incluyendo Lima, Callao, Cusco, Piura, Puno, Loreto, entre otras.

Perfiles requeridos por el INEI

El proceso busca cubrir dos cargos principales: aplicadores y orientadores, ambos fundamentales para el desarrollo de la evaluación docente. Entre sus funciones destacan la manipulación del material de evaluación, la orientación a los participantes y la supervisión del cumplimiento de los protocolos establecidos.

Requisitos y condiciones del contrato

El principal requisito es haber culminado una carrera técnica o universitaria, sin importar la especialidad. “No es necesario contar con experiencia previa en procesos del INEI”, aunque se valorará la participación en censos o evaluaciones anteriores organizadas por la entidad.

Los seleccionados serán contratados bajo la modalidad de locación de servicios, lo que implica un vínculo de tipo civil y no laboral. Las remuneraciones varían según el puesto y la región, y los detalles se encuentran en los documentos anexos de cada convocatoria.

Además, los aplicadores y orientadores recibirán capacitación previa y deberán estar disponibles durante los días de aplicación para asegurar el correcto desarrollo del proceso en sus respectivas sedes.

Pasos para postular

La inscripción es completamente virtual y se realiza mediante el portal de convocatorias del INEI. Los interesados deben:

Los interesados deben: Ingresar al sitio web oficial del INEI y acceder a la sección “Convocatorias Vigentes”.

y acceder a la sección “Convocatorias Vigentes”. Seleccionar la opción “Evaluación de Desempeño Docente 2025 – Aplicadores y Orientadores ”.

”. Descargar las bases regionales y revisar los anexos con los formatos y requisitos necesarios.

Completar la ficha de inscripción en línea y adjuntar los documentos requeridos en formato PDF.

Enviar la postulación antes del 19 de octubre de 2025, fecha límite para el registro.