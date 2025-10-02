Cobradora ENFRENTA a policía para que pague su pasaje tras aumento de tarifas por extorsiones

Cobradora se vuelve viral luego de pedirle a policía que pague su pasaje, ya que este exigía viajar gratis. El video abrió el debate sobre el pase libre de los policías, mientras transportistas enfrentan el incremento de los pasajes por extorsionadores.

Un video que circula en TikTok ha generado debate: una cobradora de transporte urbano se enfrenta a un policía que solicitaba viajar sin pagar, a pesar de que la ley le otorga gratuidad. La escena provocó miles de comentarios, cuestionando el uso del pase libre mientras choferes y cobradores enfrentan extorsiones y amenazas.

En las imágenes, la trabajadora insiste para que el efectivo sea abonado como cualquier otro pasajero. El policía muestra su pase gratuito, pero ante la presión, finalmente entrega el importe. “Es lo justo, maestro”, afirma la cobradora mientras recibe el dinero.

Tensión en el transporte urbano

El incidente ocurre en un contexto de alta presión para el sector. Choferes y cobradores han denunciado cobros ilegales de cupos y amenazas de sicariato, mientras que consideran insuficiente la protección policial. Muchos usuarios han criticado que los agentes exijan viajar gratis en las mismas unidades donde no se controla la violencia.

Opiniones divididas: respaldo y críticas al pase libre

La publicación acumuló comentarios que defendieron a la cobradora. “Los únicos que deben ir gratis son los bomberos, la PNP tiene sueldo pagado con nuestros impuestos”, escribió un usuario. Otros resaltaron la valentía de la trabajadora frente a lo que consideran un abuso.

Sin embargo, surgieron voces en defensa del policía. “Simplemente, no pago porque es una ley y si no te gusta vamos a la comisaría”, indicó uno. Otro agregó: “La señora sabrá que es una ley, se le puede explicar con calma en la comisaría”.

¿Qué dice el marco legal del pase libre?

La gratuidad para policías y bomberos está vigente desde hace casi tres décadas. La Ley N.º 26271 garantiza este derecho para facilitar la presencia de estos servidores en las calles y asegurar respuesta rápida ante emergencias. La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) supervisa el cumplimiento; empresas que incumplen enfrentan multas y suspensión temporal de operación.

A pesar de la norma, transportistas y usuarios cuestionan el beneficio: perciben que, mientras los policías reciben sueldo fijo, ellos exponen su integridad ante delincuentes y aún deben asumir el costo de trasladar a los agentes sin cobro.

Debate en redes sociales: limitar el pase solo a bomberos