¿Confirman nuevo paro para este 6 de octubre? Gremios lanzan POTENTE comunicado
El sector de transporte urbano anunció que este lunes 6 de octubre se llevará a cabo un paro como medida de protesta y solidaridad ante el reciente asesinato de uno de sus integrantes. La paralización no implicará movilizaciones, sino un apagado total de los motores durante 24 horas, informaron representantes del gremio a América Noticias, Edición Dominical.
Motivo del paro: asesinato de un conductor
Martín Ojeda, Director de Transporte de la Cámara Internacional de Transporte, confirmó que la medida comenzará a las 00:00 horas del lunes 6 de octubre y se extenderá hasta el martes 7 de octubre, cuando se normalizará el servicio. “Esta acción busca honrar la memoria de nuestro compañero y enviar un mensaje de alerta ante la inseguridad que enfrenta nuestro sector”, expresó Ojeda.
La víctima de este último episodio de violencia fue Daniel José Cedeño Alfonso, trabajador de la empresa Dipepsa, quien fue asesinado el sábado 4 de octubre en un hecho relacionado con sicariato y extorsión.
Una medida que podría repetirse
Los gremios de transporte advirtieron que este tipo de paralizaciones se repetirá cada vez que se registre un asesinato dentro del sector. “No podemos seguir tolerando que nuestros miembros pierdan la vida mientras trabajan. Cada muerte tendrá una respuesta organizada y visible”, indicaron los representantes.
¿Cuáles son las líneas de transporte que estarían acatando el paro?
- Consorcio Vía
- Z
- Dipepsa
- Loritos
- Vipusa
- Nueva América
- Urbanito
- Edilberto Ramos
- Los Chinos
- Huáscar
- Santa Catalina
- ETC
Si bien, en la anterior manifestación se pronunciaron 120 empresas, es probable que con las horas se vayan sumando más transportistas.