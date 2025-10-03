¡OFERTA! Falabella remata polos, zapatillas, casacas y más productos desde S/29.90: descubre dónde y hasta cuándoÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
La cadena Falabella sorprendió a miles de usuarios tras la difusión de un reciente video en TikTok, publicado por un popular creador de contenidos, que mostraba una de sus tiendas con un gran liquidación. Según lo compartido en la red social, la tienda está ofreciendo una amplia variedad de productos desde S/29.90, incluyendo reconocidas marcas internacionales. En esta nota, te contamos todos los detalles.
¿En qué sede de Falabella están ofreciendo productos desde S/29.90?
En el último video publicado por “Cazando Rarezas” en TikTok, se mostraron las impresionantes ofertas del outlet de Falabella que han captado la atención de muchos compradores. Una de las promociones más llamativas son los polos para hombre con el estampado del Inter Miami de Lionel Messi, disponibles a S/29.90, cuando su precio original era de S/99.90.
El video también revela que hay otros productos en promoción, invitando a los interesados a aprovechar los descuentos. Entre ellos destacan unas zapatillas New Balance que bajaron de S/199.90 a S/139.90 y unas Adidas que pasaron de S/251 a S/181.
¿Cómo llegar a la sede de Falabella con miles de productos en liquidación desde S/29.90?
Quienes planeen aprovechar el gran remate de Falabella deben considerar algunos aspectos para hacer su visita más organizada y efectiva.
Uno de los puntos clave es la ubicación del outlet, que se encuentra en una zona de fácil acceso dentro del Open Plaza Atocongo. La manera más práctica de llegar es utilizando la estación de tren Atocongo o tomando cualquier transporte público que circule por la vía de evitamiento hacia el sur.