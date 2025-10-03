Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Cobradora ENFRENTA a policía para que pague su pasaje tras aumento de tarifas por extorsiones

¡OFERTA! Falabella remata polos, zapatillas, casacas y más productos desde S/29.90: descubre dónde y hasta cuándo

¡Descuentos de locura en Falabella! Polos, zapatillas, casacas y más desde S/29.90. Descubre dónde y hasta cuándo aprovecharlos.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ¡OFERTA! Falabella remata polos, zapatillas, casacas y más productos desde S/29.90: descubre dónde y hasta cuándo
    Falabella remata ropa desde S/29.90 | Composición Wapa | Tiktok
    ¡OFERTA! Falabella remata polos, zapatillas, casacas y más productos desde S/29.90: descubre dónde y hasta cuándo

    La cadena Falabella sorprendió a miles de usuarios tras la difusión de un reciente video en TikTok, publicado por un popular creador de contenidos, que mostraba una de sus tiendas con un gran liquidación. Según lo compartido en la red social, la tienda está ofreciendo una amplia variedad de productos desde S/29.90, incluyendo reconocidas marcas internacionales. En esta nota, te contamos todos los detalles.

    wapa.pe

    LEER MÁS: Retiro AFP 2025: Los casos en los que podrían descontarte parte de tus fondos y nadie te advirtió

    ¿En qué sede de Falabella están ofreciendo productos desde S/29.90?

    En el último video publicado por “Cazando Rarezas” en TikTok, se mostraron las impresionantes ofertas del outlet de Falabella que han captado la atención de muchos compradores. Una de las promociones más llamativas son los polos para hombre con el estampado del Inter Miami de Lionel Messi, disponibles a S/29.90, cuando su precio original era de S/99.90.

    El video también revela que hay otros productos en promoción, invitando a los interesados a aprovechar los descuentos. Entre ellos destacan unas zapatillas New Balance que bajaron de S/199.90 a S/139.90 y unas Adidas que pasaron de S/251 a S/181.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: Señor de los Milagros 2025: Horarios y recorridos de las seis procesiones en Lima y Callao

    ¿Cómo llegar a la sede de Falabella con miles de productos en liquidación desde S/29.90?

    Quienes planeen aprovechar el gran remate de Falabella deben considerar algunos aspectos para hacer su visita más organizada y efectiva.

    Uno de los puntos clave es la ubicación del outlet, que se encuentra en una zona de fácil acceso dentro del Open Plaza Atocongo. La manera más práctica de llegar es utilizando la estación de tren Atocongo o tomando cualquier transporte público que circule por la vía de evitamiento hacia el sur.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¡OFERTA! Falabella remata polos, zapatillas, casacas y más productos desde S/29.90: descubre dónde y hasta cuándo
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Agatha Lys hace ATERRADORA PREDICCIÓN de terremoto en Perú y confirma cuándo ocurriría: “Estemos preparados”

    Exigen retiro inmediato en este país de reconocidas latas de atún en supermercados por riesgo de botulismo

    Cobradora ENFRENTA a policía para que pague su pasaje tras aumento de tarifas por extorsiones

    Señor de los Milagros 2025: Horarios y recorridos de las seis procesiones en Lima y Callao

    15 Animes para adultos que encuentras en Crunchyroll

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

    PRECIO

    S/ 40.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Rally Kart

    RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

    PRECIO

    S/ 19.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;