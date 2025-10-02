Retiro AFP 2025: Los casos en los que podrían descontarte parte de tus fondos y nadie te advirtió

Wapa.pe
En estos casos te pueden descontar el 30% del dinero del AFP. Además, conoce cómo hacer el retiro y cuáles son las excepciones legales, entre otros temas.

    Con la nueva Ley del retiro AFP 2025, los afiliados podrán acceder a un desembolso de hasta 4 UIT (S/21.400) de sus fondos de pensiones. Sin embargo, uno de los puntos más relevantes es la intangibilidad de estos montos, una característica que garantiza que el dinero retirado no sea afectado por descuentos comunes.

    “El retiro de los fondos a que se refiere la presente ley mantiene la condición de intangible y no puede ser objeto de descuento, compensación legal o contractual, embargo, retención o cualquier otra forma de afectación, sea por orden judicial o administrativa, sin distingo de la cuenta en la que hayan sido depositados”, aclara el artículo 3 de la norma.

    Las excepciones que debes conocer

    Aunque los fondos son intangibles, la ley contempla excepciones limitadas. En casos de deudas alimentarias, se podrá aplicar un descuento de hasta un 30% del monto retirado, ya sea por retenciones judiciales o convencionales.

    “Lo señalado en el presente artículo no se aplica a las retenciones judiciales o convencionales derivadas de deudas alimentarias, hasta un máximo de 30% de lo retirado”, detalla el mismo apartado de la normativa.

    Apertura de cuentas para el retiro

    Otra novedad importante es que los beneficiarios podrán recibir el dinero directamente en cuentas bancarias o digitales abiertas por las empresas financieras, incluido el Banco de la Nación, sin necesidad de contratos previos ni autorización adicional.

    “Las empresas del sistema financiero y las emisoras de dinero electrónico pueden abrir cuentas, masiva o individualmente, a nombre de los beneficiarios identificados por las AFP que instruyen los pagos”, indica la norma.

    Además, estas instituciones podrán compartir información con las AFP, como el Código de Cuenta Interbancario (CCI), sin violar el secreto bancario, con el fin exclusivo de garantizar la correcta entrega de los fondos.

    Uso y cierre de las cuentas

    Las cuentas donde se depositen los retiros pueden ser usadas por los titulares para otros fines, y las entidades financieras podrán cerrarlas si no mantienen saldo por seis meses o a solicitud del beneficiario. La SBS definirá los criterios y condiciones adicionales para el manejo de estas cuentas mediante normas reglamentarias.

    Con estas disposiciones, la Ley del retiro AFP 2025 busca garantizar seguridad, transparencia y flexibilidad para que los afiliados accedan a su dinero sin sorpresas, respetando tanto los derechos de los beneficiarios como la normativa vigente.

    SOBRE EL AUTOR:
    Retiro AFP 2025: Los casos en los que podrían descontarte parte de tus fondos y nadie te advirtió
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

