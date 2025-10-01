ES OFICIAL | Este es el ÚNICO GRUPO que podrá solicitar el DESEMBOLSO de su AFP el mismo martes 21 de octubre

La fecha inicial para pedir el retiro de fondos será exclusiva para un grupo limitado, mientras que la mayoría tendrá que esperar las jornadas asignadas según el último dígito de su DNI .

El octavo retiro de hasta 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) de los fondos de las AFP comenzará oficialmente el martes 21 de octubre de 2025 en todo el país. Aunque existe una gran expectativa por acceder a este beneficio y muchos afiliados planean presentar su solicitud en esa misma fecha, la normativa vigente establece que no todos podrán realizar el trámite desde el inicio.

Según el cronograma oficial difundido por la Asociación de AFP y supervisado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), la opción de registrar la solicitud el 21 de octubre está reservada únicamente para un grupo reducido. Los demás afiliados deberán aguardar las fechas asignadas en función del último dígito de su Documento Nacional de Identidad (DNI), medida que busca evitar la saturación de los sistemas y de las oficinas.

¿Quiénes podrán solicitar el retiro AFP el 21 de octubre?

De acuerdo con la Asociación de AFP, “solo aquellos afiliados cuyo DNI termina en letra tienen autorización para presentar la solicitud de retiro extraordinario hasta S/21.400, equivalente al valor máximo permitido por la ley”, durante la jornada de inicio del proceso.

Retiro de AFP

En contraste, los afiliados con DNI terminado en un número del 0 al 9 deberán esperar las fechas posteriores establecidas en el cronograma oficial. Para efectuar el trámite, los usuarios tendrán que ingresar a las plataformas digitales de su AFP, acudir a oficinas autorizadas o emplear los medios habilitados, siempre respetando la fecha correspondiente según la terminación de su documento.

Este sistema de fechas escalonadas fue adoptado por la Asociación de AFP con el fin de reducir aglomeraciones y optimizar la capacidad tecnológica y operativa, garantizando que cada grupo acceda al beneficio de manera ordenada. Asimismo, las autoridades recomiendan usar únicamente los canales oficiales de la AFP o de la SBS para prevenir posibles fraudes o casos de suplantación de identidad.