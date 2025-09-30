Gustavo Salcedo no quiere convertir su vida en una telenovela , pero ha hecho hasta la imposible para hacerlo. El aún esposo de Maju Mantilla reapareció luego del grave ataque que le di a Christian Rodríguez.

Gustavo Salcedo rompió su silencio por primera vez tras atacar brutalmente a Christian Rodríguez Portugal, a quien denunció por haberse metido en su matrimonio con Maju Mantilla. "Estoy dando aquí la cara y pidiendo públicamente las disculpas del caso", habló ante las cámaras de 'Amor y fuego'.

Como se recuerda, el tema se puso color de hormiga el pasado 26 de septiembre, cuando se conoció que Rodríguez fue atacado severamente por una persona en San Isidro. Horas más tarde, el productor reconoció quién fue su agresor al todavía esposo de la exreina de belleza.

El programa liderado por Gigi Mitre y Rodrigo González, ‘Peluchín’, adelantó algunas de las declaraciones de ex atleta durante un avance de su edición hoy, martes 30 de septiembre.

Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, se disculpa tras atacar a Christian Rodríguez

"Estoy dando aquí la cara y pidiendo públicamente las disculpas del caso. No quiero que mi vida sea una novela pública", señaló Gustavo Salcedo para 'Amor y fuego', dejando en claro que ya no quiere más escándalos alrededor de su vida familiar.

Estas declaraciones dan un nuevo rumbo nuevo respecto a lo que pasó tras la agresión. De acuerdo a Magaly Medina, el mismo día de lo sucedido con Salcedo se comunicó con sus reporteros. Aunque no confirmó que él fue el autor de agresión, dejó una frase que alertó los alarmas: "Bien merecido, ¿no crees?".

Maju Mantilla rechazó la agresión a Gustavo Salcedo hacia su exproductor

Asimismo, el lunes 29 de septiembre, Maju Mantilla quebró su silencio sobre el caso que tiene como presunto implicado a su esposo, Gustavo Salcedo. En conversaciones con ‘América hoy’, la exMiss Mundo expresó sentirse afectada y dejó en claro su opinión sobre cualquier situación de violencia. "Yo rechazo y condeno todo tipo de violencia", declaró, luego de ser preguntada sobre la agresión que Salcedo habría cometido contra el exproductor de Latina, Christian Rodríguez Portugal.