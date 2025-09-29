Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Cri Cri manda mensaje de perdón a Jefferson Farfán, pero su mamá lanza letal amenaza

Maju Mantilla quiebra su silencio tras agresión de Gustavo Salcedo contra productor Christian Rodríguez: "Nunca ha sido violento conmigo"

Maju Mantilla se pronunció tras la agresión de su esposo, Gustavo Salcedo, al productor Christian Rodríguez. La exreina de belleza expresó su malestar ante la situación.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Maju Mantilla quiebra su silencio tras agresión de Gustavo Salcedo contra productor Christian Rodríguez: "Nunca ha sido violento conmigo"
    Maju Mantilla se pronuncia tras agresión de Gustavo Salcedo a productor | Composición: Wapa / Captura de pantalla
    Maju Mantilla quiebra su silencio tras agresión de Gustavo Salcedo contra productor Christian Rodríguez: "Nunca ha sido violento conmigo"

    Maju Mantilla rompió su silencio tras la difusión de las imágenes en las que su aún esposo, Gustavo Salcedo, agrede al productor Christian Rodríguez. La exreina de belleza se mostró afectada por el episodio y dejó clara su postura sobre el caso.

    wapa.pe

    VER MÁS: 'Cri Cri' LLORA al confesar que Farfán lo habría acusado de consumir sustancias ilícitas: "Me dolió que salga de él"

    Maju Mantilla se pronuncia tras agresión de Gustavo Salcedo contra productor

    La exreina de belleza Maju Mantilla conversó con la reportera deAmérica Hoy y rompió su silencio luego de que su aún esposo, Gustavo Salcedo, agrediera al productor Christian Rodríguez.

    La exconductora de ‘Arriba mi Gente’ reveló cómo se encuentra realmente ante las imágenes difundidas en medios de comunicación, luego de que su exproductor denunciara a Gustavo Salcedo de haberlo agredido en plena calle.

    “Buenos días, Verónica. Muchas gracias por tu preocupación, la verdad no me siento bien”, se puede leer en su mensaje inicial a través de una conversación vía WhatsApp. Esto no fue todo, pues Maju condenó totalmente la escena de violencia perpetuada por su expareja.

    “Yo rechazo y condeno todo acto de violencia, ninguna agresión es justificable”, sentenció dejando en claro su posición. "Hoy estoy tratando de llevar un acuerdo conciliatorio respecto del bienestar de mis hijos. Gustavo nunca ha sido violento conmigo y me reafirmo en que rechazo por completo todo acto de violencia", agregó.

    wapa.pe

    TE INTERESA: Christian Cueva sorprende al publicar ecografía en medio de rumores de embarazo de Pamela Franco: "Dios te guarde"

    Imágenes revelan la agresión de Gustavo Salcedo contra Christian Rodríguez

    La mañana del 29 de septiembre, ‘América Hoy’ estremeció a la audiencia al emitir un material exclusivo que muestra el violento enfrentamiento entre Gustavo Salcedo y el productor Christian Rodríguez, quien en el pasado trabajó con Maju Mantilla.

    El programa difundió grabaciones captadas por una cámara de seguridad ubicada en un restaurante cercano a la escena. En ellas se observa una camioneta blanca, presuntamente conducida por Salcedo, impactando el vehículo de Rodríguez antes de que este fuera atacado físicamente.

    Las imágenes muestran el dramático momento en el que el productor de Latina TV termina en el suelo tras los golpes, mientras su esposa e hijo presencian la escena y ella corre desesperadamente para detener la agresión.

    SOBRE EL AUTOR:
    Maju Mantilla quiebra su silencio tras agresión de Gustavo Salcedo contra productor Christian Rodríguez: "Nunca ha sido violento conmigo"
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Lo último en Wapa

    Cri Cri manda mensaje de perdón a Jefferson Farfán, pero su mamá lanza letal amenaza: “Que la ley...”

    Abogado de Jefferson Farfán revela la verdadera reacción de Doña Charo tras afirmarse que apoyaba a ‘Cri Cri’

    Madre de 'Cri Cri' acusa a su hermano 'Cuto' Guadalupe de poner un abogado a su hijo que solo lo perjudicó

    'Cri Cri' LLORA al confesar que Farfán lo habría acusado de consumir sustancias ilícitas: "Me dolió que salga de él"

    Doña Charo revela el desgarrador episodio en que temió por la vida de Jefferson Farfán: "Ya viví bastante, mi hijo no"

    Lo más vistos en Farándula

    Milett Figueroa explota contra periodistas argentinos por decir que estuvo con Tinelli por “interés”: “Cobardes”

    Pamela Franco aclara cómo es su relación con Christian Domínguez en medio de acusaciones de meterse entre Karla y él

    Milett Figueroa reaparece con potente mensaje tras ruptura con Marcelo Tinelli: “No se esconde, se revela”

    Nieta de Camucha Negrete se despide con desgarrador mensaje y emotiva foto tras su muerte: “Hasta el fin del mundo”

    Camucha Negrete iba a ser la conductora de 'Aló camucha', pero acabó en manos de Gisela

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cuponidad Productos

    Juego de cuchillos marca OSTER modelo Santoku . INCLUYE DELIVERY!

    PRECIO

    S/ 46.90
    Comprar

    Benya Spa

    Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

    PRECIO

    S/ 14.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;