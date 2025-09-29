Maju Mantilla se pronunció tras la agresión de su esposo, Gustavo Salcedo, al productor Christian Rodríguez. La exreina de belleza expresó su malestar ante la situación.

Maju Mantilla se pronuncia tras agresión de Gustavo Salcedo a productor | Composición: Wapa / Captura de pantalla

Maju Mantilla rompió su silencio tras la difusión de las imágenes en las que su aún esposo, Gustavo Salcedo, agrede al productor Christian Rodríguez. La exreina de belleza se mostró afectada por el episodio y dejó clara su postura sobre el caso.

Maju Mantilla se pronuncia tras agresión de Gustavo Salcedo contra productor

La exreina de belleza Maju Mantilla conversó con la reportera de ‘América Hoy’ y rompió su silencio luego de que su aún esposo, Gustavo Salcedo, agrediera al productor Christian Rodríguez.

La exconductora de ‘Arriba mi Gente’ reveló cómo se encuentra realmente ante las imágenes difundidas en medios de comunicación, luego de que su exproductor denunciara a Gustavo Salcedo de haberlo agredido en plena calle.

“Buenos días, Verónica. Muchas gracias por tu preocupación, la verdad no me siento bien”, se puede leer en su mensaje inicial a través de una conversación vía WhatsApp. Esto no fue todo, pues Maju condenó totalmente la escena de violencia perpetuada por su expareja.

“Yo rechazo y condeno todo acto de violencia, ninguna agresión es justificable”, sentenció dejando en claro su posición. "Hoy estoy tratando de llevar un acuerdo conciliatorio respecto del bienestar de mis hijos. Gustavo nunca ha sido violento conmigo y me reafirmo en que rechazo por completo todo acto de violencia", agregó.

Imágenes revelan la agresión de Gustavo Salcedo contra Christian Rodríguez

La mañana del 29 de septiembre, ‘América Hoy’ estremeció a la audiencia al emitir un material exclusivo que muestra el violento enfrentamiento entre Gustavo Salcedo y el productor Christian Rodríguez, quien en el pasado trabajó con Maju Mantilla.

El programa difundió grabaciones captadas por una cámara de seguridad ubicada en un restaurante cercano a la escena. En ellas se observa una camioneta blanca, presuntamente conducida por Salcedo, impactando el vehículo de Rodríguez antes de que este fuera atacado físicamente.