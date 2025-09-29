Maju Mantilla no cumplió con la PROMESA que le habría hecho a Gustavo Salcedo antes del GRAVE ataque contra productor | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

Maju Mantilla no cumplió con la PROMESA que le habría hecho a Gustavo Salcedo antes del GRAVE ataque contra productor | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

Verónica Alcántara, productora de Chimi Churri, sorprendió al revelar el verdadero motivo detrás de la separación de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo, quienes estuvieron casados durante 20 años. Según Alcántara, la exreina de belleza rompió una promesa que le había hecho a su esposo, continuando su presunto amorío con Christian Rodríguez, su exproductor de Arriba mi gente.

La promesa rota

Durante la transmisión de Chimi Churri, donde se analizaba el escándalo ocurrido el pasado viernes 26 de septiembre, Verónica Alcántara relató lo que Salcedo le había contado sobre la razón de su separación. “Él mandó el comunicado porque él le advirtió a Maju: ‘No quiero ninguna comunicación con el productor. Ya me sacaste los cachos otra vez con este tipo. Te perdono, volteamos la página, lo que quieras. No quiero comunicación’, pero él encuentra comunicación, por eso es que saca el comunicado”, comentó la productora.

A lo largo de su relato, Alcántara también mencionó que Salcedo le pidió a su esposa que dejara de participar en el programa Arriba mi gente para cortar cualquier vínculo con Rodríguez. “Creo que él también estaba diciendo que no vaya al programa ‘Arriba mi gente’, algo así. Con dos dedos de frente, pues”, añadió, resaltando la frustración del deportista

Las amenazas a Christian Rodríguez