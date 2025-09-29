El esposo de Maju Mantilla está envuelto en una controversia tras amenazar a la esposa del productor Christian Rodríguez, según se reveló en el programa de Magaly Medina.

La polémica en torno a Gustavo Salcedo toma un giro más alarmante tras conocerse que habría amenazado a la esposa del productor Christian Rodríguez. Según los reportes, el mensaje contenía una advertencia directa que podría ser tomada como una amenaza. La denuncia fue dada a conocer en televisión nacional en el programa de Magaly Medina, causando gran alarma sobre el comportamiento del ex de Maju Mantilla.

Gustavo Salcedo habría amenazado a esposa del productor Christian Rodríguez

Magaly Medina reveló las amenazas que Gustavo Salcedo habría tenido con el productor Christian Rodríguez, a quien vinculó con su expareja, Maju Mantilla. Pese a que días atrás se expuso que Salcedo golpeó brutalmente a Rodríguez, el mismo productor dio a conocer que viene siendo víctima de hostigamiento por parte de Gustavo.

Entre las denuncias con las agresiones que iniciaron a partir del 22 de marzo, resaltó una leída por la conductora de ‘Magaly TV, la firme’, quien reveló que el 11 de septiembre de este 2025, la esposa de Rodríguez recibió un mensaje del número de Gustavo Salcedo donde le hicieron una peligrosa amenaza.

En esta, Salcedo le habría advertido que “le va a llenar de plomo” y que las municiones estaban destinadas al productor.

Maju Mantilla rompe el silencio tras violenta agresión de Gustavo Salcedo

La polémica continúa creciendo luego de que se difundieran imágenes de la pelea entre Gustavo Salcedo y el productor Christian Rodríguez. En medio de la controversia, Maju Mantilla decidió dar su versión y compartir cómo atraviesa este difícil momento.

La exconductora de ‘Arriba mi Gente’ envió un mensaje a la reportera de América Hoy en el que dejó ver su estado emocional. “Buenos días, Verónica. Muchas gracias por tu preocupación, la verdad no me siento bien”, escribió en su primera reacción.