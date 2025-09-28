'Cri Cri' LLORA al confesar que Farfán lo habría acusado de consumir sustancias ilícitas: "Me dolió que salga de él"Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Cristian Martínez Guadalupe, mejor conocido como 'Cri Cri', reveló detalles de uno de los momentos más difíciles de su vida tras ser acusado de abuso sexual a un familiar de su primo Jefferson Farfán. Durante su participación en 'El Valor de la Verdad', Cristian Martínez recordó una de las acusaciones más dolorosas del exfutbolista.
Jefferson Farfán acusó a su primo 'Cri Cri' de consumir sustancias ilícitas
Cristian Martínez no pudo evitar quebrarse al recordar cómo su hermandad con Jefferson Farfán quedó en el piso tras ser denunciado de agresión sexual a un familiar del exfutbolista. El primo de la 'Foquita' conocido como 'Cri Cri' respondió una de las preguntas de Beto Ortiz en la que se señala a Farfán de haberlo acusado de consumir sustancias ilícitas.
"¿Te acusó Farfán de estar metido en drogas?", dijo Beto Ortiz, haciendo que Martínez admitiera la fuerte revelación de Farfán. "Dijo: 'Yo sé que él está metido en drogas', pero así directo, seco, era un juicio oral de mi caso. Él apagó su cámara automáticamente porque él hace una videollamada para que hagan la audiencia y la apagó unos minutos. Cuando él dijo eso, quise decir mucho, pero a él, me dolió bastante, dije: 'Él me conoce', pero él dijo: 'A mí me han dicho que él está metido en drogas', no dijo: 'Yo sé que está metido en drogas', se dejó llevar porque alguien le dijo algo", sostuvo.
Pese a esto, 'Cri Cri' reconoció que, aunque le dolieron las palabras del exjugador de fútbol, sigue amándolo como su familia que es.