Durante su participación en 'El valor de la verdad', el primo de Jefferson Farfán cuenta que le ofrecieron un trago extraño que lo afectó considerablemente.

    Primo de Farfán revela detalles de lo ocurrido en fiesta del exfutbolista
    Cristian Martínez Guadalupe, mejor conocido como ‘Cri Cri’ volvió a acaparar la atención al narrar lo que ocurrió horas antes de ser acusado de agresión sexual en la polémica fiesta de Jefferson Farfán. Durante su participación en ‘El valor de la verdad’, el artista reveló nuevos detalles de aquella noche.

    Cristian Martínez revela qué pasó a horas antes de ser acusado de agresión sexual

    Cristian Martínez Guadalupe sorprendió al revelar en ‘El valor de la verdad’ los detalles de lo ocurrido en la fiesta de Jefferson Farfán donde fue acusado de agresión sexual contra una joven.

    El primo del exfutbolista recordó lo ocurrido antes de ser señalado como agresor y aseguró que, si bien se encontraba bajo los efectos del alcohol, unas personas se acercaron a él y le ofrecieron un trago que lo hizo perder la conciencia.

    “Caminaba que tenía que cogerme de paredes y paso al baño y me encuentro con dos personas en el baño del sótano de la casa y como que me invitan algo, un trago o algo así (¿no sabes qué fue?) No, solamente probé en ese momento, pruebo, algo fuerte, no sé exactamente qué y en ese momento salgo y ahí es donde comienzo a sentirme peor, ya estaba ebrio y con eso salí peor, comienzo a salir tambaleándome del sótano de la discoteca”, contó.

    “Estaba borracho, pero con ello peor, perdí hasta la conciencia, yo te estoy contando eso ahorita porque he visto el video, porque me han mostrado mi video. Se ve que salgo tambaleándome primero del sótano de la discoteca”, añadió el cantante sobre lo ocurrido horas antes de lo que se le acusó.

