Tras la carta notarial de Jefferson Farfán, ‘El Valor de la Verdad’ se pronuncia, a través de sus redes.

    Cristian Martínez Guadalupe, primo de Jefferson Farfán, sorprendió al público al aparecer en la promoción de El valor de la verdad. Entre lágrimas, relató la ruptura definitiva de su relación con la ‘Foquita’, a quien responsabiliza de haberlo enviado a prisión por más de 11 meses.

    En el adelanto también se incluye el testimonio de Cecilia Guadalupe, madre de Martínez, quien narró la lucha por demostrar la inocencia de su hijo y el rechazo de gran parte de la familia. La única excepción, según contó, habría sido Doña Charo, madre del exfutbolista, quien apoyó a su sobrino en medio del proceso.

    La carta notarial de Farfán contra ‘Cri Cri’

    Tras el anuncio del programa, el espacio digital Chimi Churri difundió la supuesta carta notarial enviada por la defensa de Farfán a su primo. En el documento se le prohíbe dar declaraciones sobre la denunciante ni mencionar el caso en medios de comunicación, con especial énfasis en su participación en el programa de Beto Ortiz.

    El escrito advierte que, en caso de incumplimiento, ‘Cri Cri’ podría ser denunciado por el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad.

    La respuesta de ‘El valor de la verdad’

    Aunque el programa de Panamericana suele grabarse previamente, existía la posibilidad de que la producción decidiera no emitirlo. Sin embargo, a través de sus redes sociales, el equipo de Beto Ortiz confirmó que la entrevista irá sí o sí este domingo 28 de septiembre a las 10:00 p. m., tanto en señal abierta como en YouTube.

    “Mientras él enfrentaba las acusaciones, su madre movió cielo y tierra para probar su inocencia. Este domingo, Cristian ‘Cri Cri’ Martínez, primo de Jefferson Farfán, cuenta su verdad en el sillón rojo. No te pierdas el programa completo”, publicó la producción, en lo que se interpretó como una clara respuesta al exjugador de la selección peruana.

    La incomodidad de Jefferson Farfán

    Por su parte, Javier Muñoz, abogado de Farfán, confirmó que ya apelaron la sentencia y expresó su molestia por las recientes apariciones públicas de Martínez.

    “Lo que él puede hacer con su vida a nosotros no nos interesa. Lo que sí nos molesta es que salga en los canales en son de burla (...). Nos incomoda la forma en la que se expresa, mofándose y riéndose, sabiendo que hay una víctima”, declaró a Kathy Sheen.

