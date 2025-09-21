Wapa.pe
Delany López, exsaliente de Farfán, sorprende con fuerte indirecta ¿a la 'Foquita'? "Te vistes de marca, pero sigues siendo la misma..."

Delany López genera controversia tras compartir un mensaje que muchos atribuyen a Jefferson Farfán. La modelo utilizó una imagen provocativa que encendió rumores.

    Delany López ha encendido la polémica en redes sociales con una publicación que muchos interpretan como una indirecta para Jefferson Farfán. La modelo sorprendió a sus seguidores al compartir una imagen con un fuerte mensaje en sus historias de Instagram. Los usuarios no tardaron en relacionar el post con el estilo de vida del exfutbolista, quien suele presumir ropa y accesorios de lujo.

    Delany López desata rumores con indirecta que muchos relacionan con Jefferson Farfán

    La farándula peruana vuelve a encenderse por un inesperado mensaje de Delany López, exsaliente de Jefferson Farfán. A través de sus historias de Instagram, la modelo compartió una publicación que no pasó desapercibida para sus seguidores.

    En la imagen se veía una cucaracha con el logo de la reconocida marca de lujo Louis Vuitton, acompañada de la frase: "Cuando te vistes de marca, pero sigues siendo la misma porquería".

    Lejos de dejarlo como una simple curiosidad, López agregó un comentario que disparó las especulaciones: "JAJAJAJA SÍ", dejando a muchos usuarios pensando si el mensaje estaba dirigido a la ‘Foquita’, conocido por presumir costosos outfits y accesorios de marca en sus redes sociales.

    Delany López cuestiona nueva demanda de Olenka Mejía contra Jefferson Farfán

    Delany López vuelve a dar de qué hablar en el mundo de la farándula luego de pronunciarse sobre la más reciente denuncia que enfrenta Jefferson Farfán. Olenka Mejía, expareja del exfutbolista, ha decidido iniciar un nuevo proceso legal por presunta difamación, generando titulares en programas como 'Ponte en la cola' y 'Magaly TV: La Firme'.

    Fiel a su estilo frontal, Delany expresó su desacuerdo con la demanda, asegurando que este tipo de procesos solo hacen perder tiempo al Poder Judicial.

    “No estoy de acuerdo, en general, que se pongan a hacer perder tiempo al Juzgado, cuando hay casos más importantes”, declaró la modelo en una entrevista para Latina.

    Pero su comentario no quedó ahí. La joven aprovechó para lanzar una indirecta que muchos interpretaron como un dardo hacia Olenka Mejía, insinuando que sus acciones legales son recurrentes y hasta innecesarias.

    “Ella se la ha pasado demandando, no sé cuántos años, la verdad, por eso dije: ‘Seguro el abogado le sale gratis’. Porque yo, particularmente, pagar abogados es carísimo y agotador”, sostuvo con firmeza.

    Finalmente, Delany dejó claro que no tiene intenciones de involucrarse en pleitos judiciales relacionados con su expareja.

    “Sabemos cómo es la justicia aquí. Esos temas legales, la verdad que no los entiendo, no quiero tampoco saber nada que tenga que ver con ellos”, concluyó de manera tajante.

