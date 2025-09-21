Wapa.pe
ES OFICIAL | Trabajadores CAS reciben la mejor noticia con nueva ley APROBADA por el Congreso

Carol Reali 'Cachaza' vive su cuento de hadas y se compromete con André Bankoff: "Quiero caminar contigo para siempre"

Carol Reali se comprometió con André Bankoff en una romántica pedida de mano frente al mar, compartiendo el emocionante momento con sus seguidores.

    Carol Reali 'Cachaza' vive su cuento de hadas y se compromete con André Bankoff: “Quiero caminar contigo para siempre"
    Carol Reali 'Cachaza' vive su cuento de hadas y se compromete con André Bankoff: “Quiero caminar contigo para siempre"

    ¡Se casa! Carol Reali, conocida como ‘Cachaza’, está viviendo un sueño hecho realidad tras recibir la propuesta de matrimonio de André Bankoff. La influencer compartió con sus seguidores el momento en que su pareja le entregó el anillo frente al mar, en un escenario digno de película. Su pedida de mano ha enternecido a miles de fans.

    wapa.pe

    Cachaza y André Bankoff se comprometen en romántica pedida de mano frente al mar

    Carol Reali está viviendo uno de los momentos más felices de su vida. La modelo e influencer fue sorprendida por su pareja, el actor brasileño André Bankoff, quien le entregó un hermoso anillo de compromiso en una romántica pedida frente al mar.

    La exintegrante de 'Esto es Guerra' no tardó en compartir la gran noticia con sus seguidores, publicando fotos y un emotivo video en el que se ve cómo ocurrió el especial momento. La escena tuvo lugar en lo que parece ser un lujoso resort, creando el escenario perfecto para sellar su historia de amor.

    Tras más de dos años de relación, Cachaza dijo “sí” sin dudarlo un segundo. “SIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!! Un sí lleno de emoción, de lágrimas bonitas y de la certeza más grande de mi vida: quiero caminar contigo para siempre”, escribió emocionada en Instagram, acompañando la publicación con románticas imágenes.

    wapa.pe

    André Bankoff expresa su amor y planes de futuro con Cachaza

    El actor brasileño no ocultó su emoción tras recibir el esperado “sí” de Carol Reali. “Te amo mi amor, que Dios nos bendiga siempre! Yo quiero construir una familia contigo y caminar de manos atadas hasta el final de nuestras vidas”, publicó en sus redes sociales, dejando ver la seriedad de su compromiso.

    La historia de amor entre ambos comenzó en Brasil, cuando se conocieron y él la invitó a cenar a inicios del 2023. Desde entonces, su relación se ha consolidado con viajes, momentos románticos y muestras públicas de afecto. Este nuevo capítulo llega después de que Cachaza cerrara su larga relación de más de 12 años con Rafael Cardozo.

    ;