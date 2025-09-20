Wapa.pe
Anthony Aranda sorprende a Melissa Paredes al confesar que quiso volver con Rodrigo Cuba 

    ¿Problemas en el paraíso? Melissa Paredes sorprendió a todos al admitir que en algún momento pensó en darle otra oportunidad a su matrimonio con Rodrigo Cuba, una confesión que generó debate en redes sociales. Poco después, Anthony Aranda reaccionó de manera inesperada al compartir un video con un mensaje reflexivo que dejó helada a la actriz.

    La pregunta de Anthony Aranda que dejó sin palabras a Melissa Paredes

    El bailarín quiso dejar claro que su vínculo con Melissa sigue siendo fuerte y que no hay discusiones que amenacen su relación. De hecho, ambos disfrutan compartir bromas con sus seguidores, como lo hicieron en esta ocasión.

    Mientras la actriz se maquillaba, Anthony la interrumpió con una inquietante pregunta: “Amorcito, una preguntita. Si dicen que las mujeres siempre tienen la razón y los hombres siempre nos equivocamos. Si yo digo que tú tienes la razón, ¿yo tengo la razón o me estoy equivocando?”.

    Melissa, visiblemente desconcertada, solo atinó a mirarlo en silencio sin poder darle respuesta, dejando un gesto de sorpresa total. Cabe precisar que él no se ha referido directamente a las declaraciones de su esposa sobre Cuba, pero con este gesto dejó ver que no le incomodó.

    Melissa Paredes revela por qué pensó en reconciliarse con Rodrigo Cuba

    Durante una entrevista con Verónica Linares, la exconductora se sinceró sobre el motivo que la llevó a considerar retomar su historia con el futbolista. Según contó, lo hizo porque soñaba con mantener a su familia unida.

    “Como todos, y más como alguien como yo que no creció con mamá y papá juntos, de hecho, sí, tenía esa ilusión, pero no se dio, no se iba a dar igual y ya”, confesó Melissa Paredes.

