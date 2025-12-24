Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte cada vez más cerca del altar: ¿habrá pedido la mano?

El romance entre Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte vuelve a acaparar miradas tras compartir unos días de descanso familiar que no pasaron desapercibidos en redes sociales. La pareja decidió viajar acompañada de sus hijos, Paola André y José Paolo, quienes fueron parte de este plan que combinó relax, tiempo en familia y gestos de amor que rápidamente se viralizaron.

Aunque el futbolista suele ser más reservado con su vida privada, esta vez fue la brasileña quien se encargó de mostrar algunos momentos del viaje. Entre las imágenes que publicó destacó una donde ambos se dan un beso lleno de complicidad, acompañada de un mensaje corto, pero contundente: “Te amo”.

Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte presumen su momento más sólido

Lejos de los altibajos que marcaron etapas anteriores de su relación, este año la pareja ha mostrado una estabilidad que no pasó desapercibida para sus seguidores. En redes comenzó a circular con fuerza la versión de que Paolo Guerrero estaría listo para dar el siguiente paso y que el matrimonio con Ana Paula Consorte podría concretarse en 2026.

¿Se comprometieron? Fuente: Instagram

Este panorama contrasta con los episodios de tensión que vivieron en el pasado, cuando hicieron públicos desacuerdos y enfrentaron varias idas y vueltas, incluso conflictos familiares que alimentaron rumores de ruptura definitiva. Sin embargo, todo indica que esas diferencias quedaron atrás.

Rumores de compromiso y una fecha clave en el calendario

Según versiones que circulan en el entorno cercano de la pareja, el delantero habría pedido la mano de Ana Paula durante un viaje a Disney, un momento íntimo que habría tenido como testigos a sus propios hijos. Este gesto reforzó las especulaciones sobre un compromiso ya encaminado.

Además, trascendió que el próximo 1 de enero, fecha en la que Paolo Guerrero celebrará sus 42 años, podría ser determinante. La reunión se realizaría en su vivienda de Surco y no se descarta que ahí se oficialice el compromiso ante familiares y amigos cercanos.