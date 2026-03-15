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Pamela López se QUIEBRA al anunciar que no verá a sus hijos con Cueva durante tres meses y se despide: "Dios los proteja"

Pamela López conmovió a sus seguidores al dedicar un emotivo mensaje a sus hijos antes de separarse de ellos por tres meses tras aceptar participar en un reality.

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    Pamela López se QUIEBRA al anunciar que no verá a sus hijos con Cueva durante tres meses y se despide: "Dios los proteja"
    Pamela López se despide de sus hijos al ingresar a la 'Granja VIP' por al menos 3 meses. | Composición Wapa
    Pamela López se QUIEBRA al anunciar que no verá a sus hijos con Cueva durante tres meses y se despide: "Dios los proteja"

    ¡Nuevo reto! La trujillana Pamela López conmovió a sus seguidores al compartir un emotivo mensaje dedicado a sus hijos con Christian Cueva, tras confirmar que deberá alejarse de ellos por varias semanas debido a un nuevo proyecto laboral.

    La influencer será parte del reality de convivencia La Granja VIP, donde distintas figuras del espectáculo vivirán juntas y competirán por un premio de S/100.000 durante aproximadamente 13 semanas.

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    Pamela López dejará a sus hijos por 3 meses tras nuevo reto en su vida profesional

    A través de sus historias de Instagram, Pamela López compartió una fotografía junto a sus tres hijos. En la imagen se observa a los pequeños juntando los dedos como símbolo de amor y unión familiar. Junto a la instantánea, la influencer dejó ver lo difícil que será para ella tener que separarse de ellos por un tiempo.

    “Los voy a extrañar infinito. Por y para ustedes hasta el último suspiro. Dios me los proteja”, escribió la trujillana, evidenciando el lado más sensible de esta nueva etapa que está a punto de comenzar.

    Pamela se despide de sus hijos al ingresar a la &#039;Granja VIP&#039; por al menos 3 meses.
    Pamela se despide de sus hijos al ingresar a la 'Granja VIP' por al menos 3 meses.
    Pamela se despide de sus hijos al ingresar a la &#039;Granja VIP&#039; por al menos 3 meses.
    Pamela se despide de sus hijos al ingresar a la 'Granja VIP' por al menos 3 meses.
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    Asimismo, López comentó que durante su ausencia sus hijos permanecerán bajo el cuidado de su madre, quien asumirá el rol de principal apoyo familiar mientras ella participa en el reality. El programa será conducido por los presentadores de televisión Yaco Eskenazi y Ethel Pozo, y reunirá a diversas figuras del espectáculo y del mundo digital.

    Entre los participantes que compartirán la experiencia con López figuran Mark Vito, Mónica Torres, Yiddá Eslava y La Mackyna, entre otros. Si bien el alejamiento de sus hijos será uno de los momentos más difíciles para la influencer, todo apunta a que afronta con entusiasmo este nuevo desafío televisivo que la volverá a colocar en el centro de la atención pública.

    SOBRE EL AUTOR:
    Pamela López se QUIEBRA al anunciar que no verá a sus hijos con Cueva durante tres meses y se despide: "Dios los proteja"
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

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