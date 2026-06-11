Elecciones 2026: Keiko Fujimori toma ventaja sobre Roberto Sánchez y los votos del extranjero marcan la diferencia

Keiko Fujimori tomó la delantera en el conteo de la segunda vuelta gracias al voto en el extranjero, aunque la diferencia con Roberto Sánchez sigue siendo mínima.

Votos en el extranjero han sido clave para Keiko Fujimori. | Composición Wapa

Votos en el extranjero han sido clave para Keiko Fujimori. | Composición Wapa

La segunda vuelta presidencial entra en su etapa más decisiva. A medida que avanzan los últimos reportes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Keiko Fujimori logró superar a Roberto Sánchez por una diferencia mínima, lo que convierte el conteo final en uno de los más ajustados de los últimos procesos electorales en el Perú.

Con más del 98% de actas contabilizadas, la candidata de Fuerza Popular consiguió ubicarse por encima de su rival, aunque el reducido margen mantiene la expectativa sobre la proclamación oficial del resultado.

Voto en el extranjero impulsa a Keiko Fujimori en la recta final

Uno de los factores determinantes en el cambio de tendencia fue el avance del escrutinio de las mesas instaladas fuera del país. Conforme ingresaban las actas provenientes del extranjero, la diferencia entre ambos postulantes comenzó a inclinarse a favor de Fujimori.

Los reportes muestran una amplia ventaja de la lideresa de Fuerza Popular entre los peruanos residentes en el exterior, donde aventaja con claridad a Roberto Sánchez. Este respaldo internacional permitió revertir el escenario que se observaba durante las primeras horas del conteo nacional.

Países con una importante presencia de ciudadanos peruanos, como Estados Unidos, España, Argentina, Italia y Chile, registraron una votación mayoritaria a favor de Fujimori, lo que contribuyó significativamente a su ascenso en los resultados generales.

Mientras tanto, aún quedan actas pendientes de ser enviadas y procesadas por los organismos electorales, por lo que la diferencia sigue siendo considerada técnicamente ajustada.

Keiko Fujimori volteó la tortilla.

Proyecciones de Ipsos y reacción del mercado marcaron la jornada

Antes de que la ONPE mostrara el cambio de liderazgo en el conteo, el presidente ejecutivo de Ipsos Perú, Alfredo Torres, ya había señalado que la candidata de Fuerza Popular tenía mayores probabilidades de imponerse una vez incorporadas las mesas pendientes del extranjero.

El especialista explicó que el comportamiento histórico del voto exterior favorecía a opciones de centroderecha, por lo que el resultado podía variar conforme avanzara el escrutinio.

Paralelamente, el mercado cambiario también reaccionó a la evolución del proceso electoral. Durante la jornada, el dólar registró una caída frente al sol peruano, movimiento que algunos analistas vincularon con la percepción de estabilidad económica asociada a una eventual victoria de Keiko Fujimori.

Sin embargo, especialistas advierten que el comportamiento de la moneda dependerá de múltiples factores, entre ellos la confirmación oficial de los resultados, las primeras señales del próximo gobierno y el clima político que acompañe la transición.

Un resultado aún abierto a la espera de las últimas actas

Aunque Keiko Fujimori se encuentra actualmente en el primer lugar del conteo oficial, el reducido margen de votos mantiene la incertidumbre sobre el desenlace definitivo de la elección.