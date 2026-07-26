¡SE CASÓ! Andrea Arana contrajo matrimonio civil: conductora de Willax celebró íntima ceremonia junto a su pareja

Andrea Arana y Félix Lindo celebran su matrimonio civil en una emotiva ceremonia junto a sus seres queridos, marcando una nueva etapa en su vida personal.

Andrea Arana inició una nueva etapa en su vida personal tras contraer matrimonio civil con Félix Lindo. La conductora de televisión de Willax TV dejó atrás la soltería y celebró una emotiva ceremonia este sábado 25 de julio, acompañada de sus familiares y amigos más cercanos.

La integrante de 'Un día en el mall' compartió este momento especial junto a su pareja, con quien mantiene una relación de varios años y que en 2025 le pidió matrimonio durante un viaje por Estados Unidos. La noticia generó alegría entre sus seguidores y colegas del medio.

Andrea Arana y Félix Lindo celebraron su boda civil con una íntima ceremonia

La presentadora de Willax TV llegó al altar civil junto a Félix Lindo en una celebración privada donde estuvieron presentes sus seres queridos. Para esta fecha tan importante, Andrea Arana eligió un elegante conjunto blanco de dos piezas que destacó por su estilo sofisticado, acompañado de un bouquet con detalles en tonos rojos y blancos.

Andrea Arana se casó por civil

Por su parte, Félix Lindo lució un traje color plomo para la ocasión, mientras ambos protagonizaron uno de los momentos más especiales de su relación al darse el esperado "Sí, acepto".

La decoración del lugar también llamó la atención por su elegancia. El espacio estuvo ambientado con telas, una tendencia muy utilizada actualmente en celebraciones matrimoniales, resaltando el estilo y buen gusto de la conductora de 'Un día en el mall'.

Andrea Arana celebró su boda civil

La boda reunió a personas cercanas a la pareja, quienes fueron testigos del inicio de esta nueva etapa para Andrea Arana y Félix Lindo.

Andrea Arana recordó la romántica pedida de mano que recibió en Estados Unidos

Antes de llegar al matrimonio, Andrea Arana y Félix Lindo vivieron un importante momento en su relación cuando se comprometieron a inicios de 2025 durante un viaje por Estados Unidos. La conductora fue quien reveló la noticia a través de sus redes sociales, donde dedicó un emotivo mensaje a su entonces prometido.

“Hoy se marca un nuevo inicio, una nueva historia en nuestras vidas, aún sigo en shock, siempre supe que este momento llegaría, pero no tenía idea de cómo, cuando, ni el lugar; la magia del momento quedará por siempre en mi memoria”, fue su mensaje en esa oportunidad.

La pedida de mano tuvo un significado especial, pues ocurrió el mismo día en que la pareja celebraba seis años de relación. En aquella oportunidad, Andrea expresó todo su cariño y admiración por Félix Lindo con unas emotivas palabras.

"Eres un hombre al que admiro y quiero tanto, siempre confío en ti, un hombre inteligente, capaz de todo; gracias por quererme y consentirme tanto. Te amo”, se lee en su texto publicado el 14 de enero de 2025.