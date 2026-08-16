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Naldy Saldaña revela que 'La Bella Luz' no le dio NI UN SOL de indemnización tras renunciar por denuncia: "Tres años"

La cantante reveló que no recibió ninguna indemnización económica de ‘La Bella Luz’ tras dejar la agrupación, pese a haber trabajado durante tres años.

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    Naldy Saldaña revela que 'La Bella Luz' no le dio NI UN SOL de indemnización tras renunciar por denuncia: "Tres años"
    Naldy Saldaña revela situación tras renunciar a La Bella Luz | Composició Wapa
    Naldy Saldaña revela que 'La Bella Luz' no le dio NI UN SOL de indemnización tras renunciar por denuncia: "Tres años"

    Naldy Saldaña volvió a referirse a su salida de ‘La Bella Luz’ y sorprendió al revelar un detalle relacionado con su situación laboral después de denunciar presuntos tocamientos indebidos contra César Sánchez Chavesta, exdirector musical de la agrupación.

    Durante una entrevista en 'El reventonazo de la Chola', la cantante respondió si recibió algún tipo de compensación económica al dejar la orquesta y contó cuánto tiempo permaneció vinculada al conjunto. ¿Qué dijo Naldy sobre el dinero que recibió tras su salida? Aquí te contamos.

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    ¿Naldy Saldaña recibió una indemnización de ‘La Bella Luz’?

    La conversación con la Chola Chabuca llevó a Naldy Saldaña a explicar qué ocurrió con su situación económica después de alejarse de la agrupación. La artista fue consultada directamente sobre si había recibido algún pago por parte de ‘La Bella Luz’ tras su salida.

    La respuesta de la exvocalista fue contundente y dejó claro que no obtuvo una indemnización económica. “¿La Bella Luz te indemniza económicamente?”, fue la pregunta que le hizo la Chola Chabuca.

    "No", dijo tajantemente la cantante de 26 años.

    De esta manera, Saldaña confirmó que no recibió una compensación económica al culminar su vínculo con la orquesta. La intérprete también señaló que durante el tiempo que permaneció trabajando con la agrupación no habría recibido información respecto a algún monto que pudiera corresponderle al momento de su salida.

    Su alejamiento se produjo luego de que denunciara presuntos tocamientos indebidos contra César Sánchez Chavesta, situación que terminó marcando su salida de la agrupación musical.

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    ¿Cuánto tiempo trabajó Naldy Saldaña en ‘La Bella Luz’?

    Otro de los aspectos que se abordaron durante la entrevista estuvo relacionado con el periodo que Naldy Saldaña permaneció formando parte de ‘La Bella Luz’.

    La Chola Chabuca quiso conocer cuánto tiempo estuvo vinculada laboralmente con la agrupación y le realizó una pregunta directa sobre este punto. “¿Cuánto tiempo estuviste trabajando?”, fue la consulta.

    “Tres años”, contestó la artista. De acuerdo con sus declaraciones, Saldaña estuvo durante tres años relacionada con el conjunto antes de tomar la decisión de alejarse. La cantante dejó entrever que, pese a mantener todavía un vínculo con la agrupación, terminó priorizando su bienestar y tranquilidad personal.

    Su salida ocurrió en medio de la denuncia presentada contra César Sánchez Chavesta, por lo que su testimonio vuelve a poner bajo la lupa las condiciones que enfrentó durante su permanencia y al momento de abandonar ‘La Bella Luz’.

    SOBRE EL AUTOR:
    Naldy Saldaña revela que 'La Bella Luz' no le dio NI UN SOL de indemnización tras renunciar por denuncia: "Tres años"
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

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