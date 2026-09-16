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ONPE: ¿Eres miembro de mesa? Conoce cómo obtener tu credencial para las Elecciones 2026

ONPE habilitó la descarga de la credencial para miembros de mesa de las ERM 2026. Conoce cómo obtenerla, capacitarte y acceder a los beneficios.

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    ONPE: ¿Eres miembro de mesa? Conoce cómo obtener tu credencial para las Elecciones 2026
    Este 4 de octubre son las elecciones Regionales y Municipales 2026.
    ONPE: ¿Eres miembro de mesa? Conoce cómo obtener tu credencial para las Elecciones 2026

    Los ciudadanos seleccionados como miembros de mesa para las Elecciones Regionales y Municipales 2026 ya pueden obtener su credencial de manera digital antes de la jornada del próximo 4 de octubre.

    La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) también mantiene la entrega presencial del documento mediante personal debidamente identificado que puede acudir a los domicilios de los ciudadanos sorteados.

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    ¿Cómo descargar la credencial de miembro de mesa?

    Para obtener el documento, el ciudadano debe ingresar a la plataforma oficial de consulta electoral de la ONPE y verificar primero si fue designado como miembro de mesa.

    Después deberá completar los datos solicitados por el sistema, como número de DNI, dígito de verificación y fecha de nacimiento.

    Una vez validada la información, aparecerá la opción para descargar la credencial en formato PDF, que puede guardarse en el celular o imprimirse para tenerla disponible durante la jornada electoral.

    La ONPE confirmó que la elección regional y municipal se realizará el 4 de octubre de 2026.

    Miembros de mesa también pueden capacitarse de manera virtual

    La ONPE ofrece además una plataforma de capacitación para que los ciudadanos conozcan sus funciones antes de las elecciones.

    El curso incluye contenido audiovisual, materiales complementarios y una evaluación final. Una vez completado satisfactoriamente, el sistema habilita la descarga del certificado de capacitación en formato PDF o permite enviarlo por correo electrónico.

    Además de la modalidad virtual, están previstas jornadas presenciales de capacitación los días 20 y 27 de septiembre.

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    ¿Qué beneficio reciben los miembros de mesa?

    La ONPE informa que quienes cumplan efectivamente con la función recibirán una compensación económica equivalente al 3% de una UIT, es decir, S/165.

    Asimismo, quienes ejerzan como miembros de mesa y hayan cumplido con la capacitación tienen derecho a un día de descanso remunerado y no compensable.

    Por ello, la entidad recomienda completar el proceso de capacitación y conservar el certificado correspondiente como constancia.

    SOBRE EL AUTOR:
    ONPE: ¿Eres miembro de mesa? Conoce cómo obtener tu credencial para las Elecciones 2026
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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