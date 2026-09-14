CONFIRMADO | Gobierno aprueba aguinaldo y bono por escolaridad 2027 para NUEVO GRUPO de trabajadores

El Presupuesto Público 2027 incluye un aguinaldo de S/ 300 por Fiestas Patrias y Navidad y un bono escolar de S/ 400.

¡Buenas noticias! El Poder Ejecutivo ha decidido incorporar en el Presupuesto Público 2027 la asignación de un aguinaldo de S/ 300 para las Fiestas Patrias y Navidad, además de un bono de S/ 400 dirigido a la escolaridad, beneficiando a la mayoría de los trabajadores del sector público, con excepción de quienes bajo el régimen privado y los empleados CAS.

Aguinaldo y bono escolar 2027: Gobierno oficializa ventajas económicas para estos trabajadores

Durante el Gobierno de Keiko Fujimori, se han establecido algunas medidas para la entrega de aguinaldos y bonos de escolaridad dentro del Presupuesto Público 2027. Los trabajadores CAS no están incluidos, ya que reciben una gratificación según la nueva Ley N.º 32563 y su reglamento, que introducen los siguientes cambios económicos:

Aguinaldos por Fiestas Patrias y Navidad, entregados en la nómina de julio y diciembre respectivamente, sumando cada uno hasta S/ 300.

Bonificación de escolaridad distribuida en la nómina de enero, alcanzando hasta S/ 400, destinada a profesores y auxiliares de acuerdo con la Ley N.º 29944, Ley de Reforma Magisterial. Este pago también se incluye en la nómina de junio.

Estos pagos asignados se aplicarán específicamente a los trabajadores del sector público, entre ellos: