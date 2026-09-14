CONFIRMADO | Gobierno aprueba aguinaldo y bono por escolaridad 2027 para NUEVO GRUPO de trabajadores

CONFIRMADO | Gobierno aprueba aguinaldo y bono por escolaridad 2027 para NUEVO GRUPO de trabajadoresÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
¡Buenas noticias! El Poder Ejecutivo ha decidido incorporar en el Presupuesto Público 2027 la asignación de un aguinaldo de S/ 300 para las Fiestas Patrias y Navidad, además de un bono de S/ 400 dirigido a la escolaridad, beneficiando a la mayoría de los trabajadores del sector público, con excepción de quienes bajo el régimen privado y los empleados CAS.
LEE MÁS: ¡ATENCIÓN! Estos distritos de Lima se quedarán SIN AGUA este 14 de septiembre, informó Sedapal
Aguinaldo y bono escolar 2027: Gobierno oficializa ventajas económicas para estos trabajadores
Durante el Gobierno de Keiko Fujimori, se han establecido algunas medidas para la entrega de aguinaldos y bonos de escolaridad dentro del Presupuesto Público 2027. Los trabajadores CAS no están incluidos, ya que reciben una gratificación según la nueva Ley N.º 32563 y su reglamento, que introducen los siguientes cambios económicos:
- Aguinaldos por Fiestas Patrias y Navidad, entregados en la nómina de julio y diciembre respectivamente, sumando cada uno hasta S/ 300.
- Bonificación de escolaridad distribuida en la nómina de enero, alcanzando hasta S/ 400, destinada a profesores y auxiliares de acuerdo con la Ley N.º 29944, Ley de Reforma Magisterial. Este pago también se incluye en la nómina de junio.
NO TE PIERDAS: Papa León XIV cumple 71 años este 14 de setiembre y recibe emotivo saludo de la Conferencia Episcopal Peruana
Estos pagos asignados se aplicarán específicamente a los trabajadores del sector público, entre ellos:
- Funcionarios y servidores nombrados o contratados bajo el régimen del Decreto Legislativo N.º 276, la Ley N.º 29944 y la Ley N.º 30512.
- Docentes universitarios mencionados en la Ley N.º 30220.
- Personal de salud referido en el numeral 3.2 del artículo 3 del Decreto Legislativo N.º 1153.
- Obreros permanentes y temporales del sector público.
- Personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú.
- Pensionistas estatales bajo los regímenes de la Ley N.º 15117, los Decretos Ley N.º 19846 y N.º 20530, el Decreto Supremo N.º 051-88-PCM, la Ley N.º 28091 y el Decreto Legislativo N.º 1133.